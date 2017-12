Zdob și Zdub se pregătesc pentru primul turneu peste Ocean. La 23 de ani de la înființare, basarabenii ce formează trupa care a cântat în limba română pe mari scene din Rusia și Europa pleacă la începutul anului în Canada și Statele Unite pentru o serie de concerte.

Este pentru prima oară când moldovenii care au lansat mari succese precum ”Țiganii și OZN”, ”Bunica bate toba”, ”Bună dimineața” ori ”DJ Vasile” vizitează Canada și Statele Unite. În Canada, Zdob și Zdub (Roman Iagupov, Mihai Gîncu, Sveatoslav Staruș, Andrei Cebotari, Victor Dandeș și Valeriu Mazilu) vor avea trei concerte, pe 12 ianuarie la Calgary, 13 ianuarie Montreal și 14 ianuarie Toronto. Urmează trei mari concerte în SUA: pe 19 ianuarie la San Francisco, pe 20 ianuarie la New York și pe 21 ianuarie în Chicago.

Zdob și Zdub vor concerta pentru prima oară în Canada și Statele Unite

Înființat în 1994 la Chișinău, Zdob și Zdub au cântat de-a lungul timpului cu artiști de renume mondial, printre care amintim Red Hot Chilli Peppers, Linkin Park, Rage Against the Machine, Biohazard ori Emir Kusturica & No Smoking Orchestra. În 2005, a obținut locul 6 la Eurovision Song Contest (au reprezentat Republica Moldova).

