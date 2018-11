Zi cu totul specială pentru Andreea Bănică. „Am umplut un gol pe care nu știam că îl am”

Andreea Bănică a trăit una dintre cele mai emoționante zile din viața ei. Fiul artistei și-a aniversat ziua de naștere. pe contul său de socializare, Andreea Bănică a transmis unul dintre cele mai emoționante mesaje.

„Azi se fac doi ani de când am umplut un gol din inimă pe care nu știam că îl am. ❤️ Sunt cea mai fericită și recunoscătoare femeie din lume. Am lângă mine comori prețioase!? La mulți ani, #NoahAndrei! ?Esti o minune în viața mea ?”, i-a urat Andreea Bănică fiului ei, care este o scumpete de băiețel.

Cântăreața Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. Este o familistă convinsă. Este căsătorită cu Lucian Mitrea, împreună cu care are doi copii: Sofia și Noah. Băiețelul vedetei, Noah, a venit pe lume în luna noiembrie a anului trecut.

