De luna trecută, zeci de copii, mulți fără studii muzicale, dar cu simț ritmic, au repetat alături de profesorul Zoli, 42 ani, reușind să pună în scenă, chiar la Sala Palatului, frumoase momente muzicale. „Ansamblul de percuție”, cum a numit Zoli Toth grupul de copii, numără 50 de membri.

Coordonator al ansamblului grupat sub primul program național de integrare socială prin cântec din România, Cantus Mundi, Zoli consideră că noua sa formație este „cea mai frumoasă clasă de percuție, iar munca în echipă, efortul a circa 50 de copii, a dat rezultate de care sunt foarte mândru, de aceea, voi continua și pe viitor”.

Zoli Toth „antrenor” pentru Ansamblul de percuție, format din 50 de copii care bat la tobe

Înainte de preluarea grupului de 50 de copii, percuționistul Zoli a mai trecut o probă de foc: acompanierea a 250 de coriști! El a urcat pe scena Teatrului Național din orașul său natal, Timișoara, alături de corurile unite ale Festivalul coral international Vox Mundi, în marea lor majoritate copii, pentru a interpreta imnul creștin „For The Beauty Of The Earth”.

Muzician, pedagog și ecologist, Zoli Toth a absolvit în 2000 Academia de muzică Gheorghe Dima din Cluj cu notă maximă, iar în 2005, cursurile de master la aceeași academie.

Inițiator al muzicii de percuție neconvențională din România, a format trupa Sensor, apoi a înființat Sistem, care și-a închis activitatea în urmă cu cinci ani, după o prodigioasă carieră de 12 ani, în timpul căreia a obținut prima cea mai bună clasare a României la Eurovision – locul 3, alături de Luminița Anghel, cu piesa „Let me try”.

