Prezent în gala festivalului, solistul, alături instrumentele sale de percuție, a acompaniat pe ritmurile imnului creștin ”For The Beauty Of The Earth” (John Rutter) corurile unite ale festivalului ce au însumat nu mai puțin de 250 de coriști prezenți pe scena Teatrului Național, în marea lor majoritate copii.

”Am avut onoarea să cânt imnul Festivalului coral internațional Vox Mundi. O onoare pe care o să mi-o amintesc cu mare plăcere mult timp de acum. Au fost momente unice”, ne spune artistul (FOTO dreapta scenei)

Muzician, pedagog și ecologist, Zoli Toth a absolvit în 2000 Academia de muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj cu notă maximă, iar în 2005 cursurile de master la aceeași academie. Inițiator al muzicii de percuție neconvențională din România, a format trupele Sensor, apoi Sistem, trupă care și-a închis activitatea în urmă cu cinci ani, după o carieră ce a durat 12 ani și în care a obținut prima cea mai bună clasare a României la Eurovision (locul III cu ”Let me try” & Luminița Anghel).

Zoli Toth s-a întors la show-urile explozive pe care le făcea cu fosta sa trupă sub numele de Zoli Toth Project, cu care a participat la Festivalul coral international Vox Mundi ce a transformat Timișoara în capital internațională a muzicii corale modern. La festival au participat coruri din România, Finlanda, Spania și Polonia.

