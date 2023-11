Așa cum omul sărac, în loc să investească în educație, într-un job sigur care să nu-i distrugă spinarea, își ia BMW la mâna a 10-a și adidași de 800 de lei perechea, tot așa presa română se remarcă prin strigăte penibil de disperate de câte ori vine vorba să mai punem și noi o taxă. Cei mai naivi nu-și dau seama că treaba se răsfrânge chiar asupra lor: infrastructură proastă, protecție și mai proastă pentru angajați precari. Dar nu sunt numai naivi pe lumea asta, sunt și capete vorbitoare ale patronilor și patronatelor, multinaționalelor și mogulilor locali care se dau presă, dar sunt lobby-iști în toată regula.

Când auziți că nu se mai poate cu un impozit așa mare pe dividende, de exemplu, nu mai credeți! Suntem pe primele locuri la cele mai mici impozite pe dividende din UE, și asta în ultimele decenii, nu în ultimul an!

Se impozitează bogatul, adică cel care muncește!, mai văd scris de niște capete luate în serios de spațiul public. Cum să spui așa inepție? Munca nu-i tot una cu patronatul. Prostia cu patronul-erou care, săracul, își rupe de la cauciucul Mercedesului să-ți dea și ție să trăiești e o retorică de un populism grețos. Da, în România munca e taxată serios, mai ales munca plătită prost. Salariații de lux plătiți „pă firmă”, ei sunt ăia care plâng când plătesc măcar jumătate din cât plătește un zidar! Impozitele sunt mici, aproape cele mai mici din Europa pe business, și cele mai mari pe muncă.

Că e vorba despre Digi24 sau despre „analiști economici” (de fapt, propagandiști de dreapta fără limite precum Bogdan Glăvan sau Cristian Păun, parcă angajați de toate televiziunile să urle „văleu, taxarea!”), că e vorba despre Croitoru de la BNR, Mândruță și alții ca el, că o fi vorba de Pantazi de la G4Media care urla zilele astea că vine apocalipsa economică de la o taxă de doi lei, trebuie să înțelegem totuși la un moment dat că avem de-a face cu activism de dreapta rudimentar. Acești oameni trebuie să răspundă clar: cum văd ei stat ca-n Vest fără taxe măcar pe jumătate cât în Vest?

Și nu sunt numai ei, sunt mulți alții și pe la televiziuni precum Antena 3 sau RTV care plâng alternativ și de mila pensionarilor, și de mila patronilor. Am o veste și pentru ăștia: nu poți să plângi de mila amândurora, mai trebuie și taxe, dacă vrei pensii decente. Ca să nu mai zic de TVR, unde sunt invitați toți specialiștii dreptei, că doar TVR e baza PNL acum – au mai și fost angajați un val de ziariști „dă dreapta” care au descoperit ce cald și bine e la stat. Și pentru ei am un mesaj: vreți piață liberă cu taxe mici? Ok, dar atunci nu mai plătim nici taxe din care să băgăm țâșpe milioane pe lună în postul vostru, la vânzare cu voi, dacă nu știți să vă apărați nici interesele de post public susținut din bani publici!

Să ne revenim totuși și să intrăm în mileniul III: adică state puternic finanțate, care investesc în infrastructură, noi tehnologii, educație etc. Să mai spun că aceleași personaje urlă toată ziua pentru fonduri de înarmare și se umflă în pene de câte ori mai cumpărăm câte un avion la suprapreț? Și alea-s din bani din taxe, bre!

Suntem prinși între două fronturi de prostie: nu taxăm suficient multinaționalele care exportă nesimțit profitul de două decenii; iar din bani publici susținem mult din businessul românesc care după aceea se plânge de taxe.

Patronate dragi, vreți taxe mici? Ok, dar: nu mai plătim subvenții pentru agricultură, nu mai plătim vouchere pentru HoReCa, nu mai facem străzi, nu mai decontăm bani pentru companii private de sănătate, nu mai cheltuim nimic, că nu e de unde, dacă nu plătiți. Măcar să ne fie la toți la fel de rău, vorba scriitorului Adrian Schiop.

Iohannis e fix ce-ați vrut

Pentru tot acest pol de dreapta mediatic, Iohannis era o salvare acum 10 ani. Ne salva de PSD. Și aici am un comentariu: ați criticat PSD fix cum nu trebuia! Așa au ajuns Ponta și Dragnea să se prefacă de stânga și să dea și mai mari stipendii pentru mari companii – tăieri de CAS, lipsă suficientă de taxare etc. PSD trebuie forțat să-și asume în sfârșit niște social-democrație. Dar de fiecare dată, presa cea mai vocală, aia de dreapta care se preface neutră, a criticat PSD când încerca să fie ce scrie că e pe etichetă: „social-democrat”, adică puțină redistribuire. Problema lui Dragnea nu era că amenința multinaționalele, ci că le amenința în timp ce nu taxa nimic, doar dădea din gură aiurea!

De aceea spun: „Ați vrut Iohannis, na-vă, Iohannis!”, nu vă spun că ar fi fost bine să votați altfel. Vă spun ceva mai grav: că pe oricine ați fi votat, ați fi avut tiparul Băsescu, nesimțit profitor de servicii, sau tiparul Iohannis, un „nesimțitor”, tocător calm de fonduri publice și privilegii. Pentru că asta se întâmplă când tot ce știi să ceri e „taxe mici și ajutoare pentru antreprenori” și să urli „populism” când se mai taxează câte o bancă sau câte un supermarket. Avem o unică voce care urlă aceleași lucruri, opiniile alternative nu se aud. Mai mult, s-a băgat și o prostie numită „educație antreprenorială” în școli, tot o idioțenie care pleacă de la filozofia „viața e un business”. Ați făcut un fel de partid unic capitalist care vorbește la fel indiferent de candidat.

Acum văd că aceiași ziariști au început să-l înjure pe Iohannis. Așa au făcut toți acești ziariști oximoronici – adică „neutri de dreapta” – și cu Băsescu. Un mandat și jumătate l-au lăudat, apoi a început o critică „morală”. A început epoca morală și cu Iohannis, acum că știm că nu mai poate să candideze.

Acum se prind și foștii susținători că omul toacă banii publici în vacanțe sau semivacanțe diplomatice. Azi ne poza frumos dintre niște ferigi kenyene. Dar, hei!, ăsta e și profilul omului de succes promovat de dreapta asta mediatică dezaxată: un look de businessman plecat în excursie pe bani publici, nu e ăsta eroul antreprenor cu taxe mici, case cu chirii venite cadou de la destin și toate celelalte? Nu tot un rol ciudat, bugetari care urlă după taxe mici, au și oamenii din umbră, acei tipi din servicii care ies la pensie la 40 de ani și rup piața privată cu afaceri de succes?

Vin alegerile și văd jurnalistul specializat în „apocalipsa PSD” strigând deja. Aveți grijă ce strigați să nu iasă iar cum vreți voi: încă un președinte de dreapta într-un stat devastat de o dreapta de „peșteră” în care nu mai crede nici cel mai conservator european de prin UE. Făceți-vă un update. Dar atenție la ce versiuni sunt valabile pe piață, că văd cam mulți membri USR care seamănă cu AUR și văd cam mult AUR care e susținut fix de antreprenori de păcănele și de evazioniști de profesie.

Foto: Kenya Wildlife Service/X, fostă Twitter

