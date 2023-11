Am trecut pe la diversele standuri și oferte ale editurilor și am selectat cărțile care mi se par cele mai atractive, de la ficțiune, la nonficțiune și carte pentru copii.

Încep cu câteva edituri mici care aduc cărți importante:

Editura Tact vine cu Susan Sontag cu un extraordinar eseu Despre femei și cu Gilles Deleuze – Logica sensului;

Editura Dezarticulat aduce un excelent volum de poezie Soare Frumos de Vlad Drăgoi și o antologie care va deveni clasică – V. Leac – Toți sunt îngrijorați;

La Casa de Editură Max Blecher găsiți două cărți de poezie excelente: Anul tigrului de apă de Ligia Keșișian și Sentimentul naturii de Florin Dumitrescu;

Editura frACTalia vine cu două volume de poezie și un (micro)roman grafic despre iubirea queer: Curriculum. Refrene ale recuperării și memoriei de Mădălina Oprea, Cea mai norocoasă ființă de Maria Martelli cu ilustrații de Mina Mimosa și Cel puțin, pentru mine, așa s-au simțit lucrurile, de Damian-Nichita Ursu.

Mi-ar plăcea să iau de la editura Corint: Manifest. Despre cum să nu renunți niciodată de Bernardine Evaristo iar de la Storia Books ceva pentru adolescenți: Daisy Darker de Alice Feeny și Imposibil de Sarah Lotz.

Sunt curios de editura nouă, ZYX Books, o editură care își propune să adune „Cărți de impact asupra a trei generații: Z, Y, X”. Cine are copii nu ratați Editura Frontiera, cine e student sau profesor: neapărat editurile universitare – în mod special Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu și Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, cred că cele mai bune în acest moment. Nu ratați una dintre cele mai inteligente edituri Black Button Books și eleganta Editura Baroque Books & Arts. Editurile dragi mie – OMG și Idea – din păcate nu vin.

Editura Arthur

Aici, cine are copii e periculos de intrat, pentru că au tot. Aș aminti câteva evenimente importante: Două loturi. Adaptare în bandă desenată de Valentin Ionescu, după I.L. Caragiale. Autografe ilustrate de Valentin Ionescu, lansarea seriei de autor Ioana Nicolaie, „Zmeu Robot”, și lansarea revistei pentru copii Ordinul povestitorilor.

Când vine vorba de noutățile editurii, aici e un univers paralel pentru care apelez la consultanță mereu: au tineri care te ajută.

De la această editură sunt fan colecția Cărțile Sapiens.

Recomand: Catalogul cărților naufragiate. Fiul lui Columb și aventura bibliotecii universale, de Edward Wilson-Lee și Ascensiunea vieții. Cele zece mari invenții ale evoluției, de Nick Lane.

Editura Polirom

Aici oferta este destul de bogată.

Din ficțiune românească am ales așa: Simona Goșu, Stela, Andreea Răsuceanu, Linia Kármán, Lilia Calancea, Alionuşka – pentru că vocea feminină în literatura română începe să devină tot mai semnificativă și mă bucură mai ales că ce am citit de aceste autoare m-a convins. Dar sunt curios și ce au scos colegii mei precum: Bogdan Creţu, Mai puţin decât dragostea, Florin Irimia, Nu spune asta!, George C. Dumitru, Rupturi și debutul Alex Olteanu, Scurt tratat despre animalele care lucrează de acasă.

Din traduceri de ficțiune trebuie să iau ceva fundamental: Jonathan Franzen, Crossroads – pentru că eu cred că e cel mai important roman al său și cea mai importantă apariție, de aceea am și ales să-l prezint la târg. Mai vreau să iau alți câțiva clasici proaspăt traduși: Ivo Andrić, Povestiri despre femei, Salman Rushdie, Orașul Victoriei, precum și Ian McEwan, Lecții.

Pentru copii am ales: Yuval Noah Harari, Suntem de neoprit, vol. II: De ce nu este dreaptă lumea – o bună introducere în felul de a interpreta istoria lumii și George Orwell, 1984. Romanul grafic – o carte cult care poate fi citită altfel și de copii, precum și Susan Wise Bauer, Povestea lumii. Istoria pe înţelesul copiilor, vol. IV: Epoca modernă. De la imperiul victorian la căderea Uniunii Sovietice – am toată colecția pentru copilul meu.

La nonficțiune probabil: Armand Goșu – Putin împotriva Occidentului. Războiul din Ucraina și noua dezordine mondială, Andreea Paul (coord.) – Forța femeilor în sport și Andrei Gorzo și Mihai Iovănel – Desene mişcătoare. Dialoguri despre critică şi cinema și Michel Houellebecq cu Câteva luni din viața mea.

Editura Humanitas

Nonficțiune: Ciprian Mihali – Dicționar ilustrat de educație socială, Alin Rus – Jocuri rituale din Moldova: Satul românesc în mrejele globalizării, Michael Bright – Când am devenit oameni: Incredibila poveste a evoluţiei noastre, Meghan O’Gieblyn – Dumnezeu, om, animal, mașină: Tehnologie, metaforă și căutarea sensului.

Ficțiune a unor autori pe care-i citesc sau i-am descoperit recent: Augustin Cupșa – Două furnici și un elefant de la un capăt al lumii la celălalt, Cristian Mungiu – Tania Ionașcu, bunica mea: O biografie basarabeană, Iulian Popa – Între vii și Andrei Mocuța – Transfer.

Iar la ficțiune traduceri, fiind o ofertă mare la Raftul Denisei, aleg trei: primul e un autor clasic iubit, ceilalți doi din curiozitate, pentru că am auzit doar de ei: Cormac McCarthy – Pasagerul, Natsuko Imamura – Fata care s-a transformat în bețișoare și Zülfü Livaneli – Neliniște.

Pentru copii aș alege două care mi se par foarte utile și mi-ar fi plăcut să le am când eram mic: Richard Dawkins – Magia realității: De unde ştim care este de fapt adevărul și Michael Bright – Când am devenit oameni: Incredibila poveste a evoluţiei noastre.

Grupul Editorial TREI

Aici avem o ofertă amețitoare.

La nonficțiune câteva apariții importante: Silviu Dragomir – Mijlocul vieții, o abordare a crizei vârstei de mijloc, Serhii Plokhy – Războiul ruso-ucrainean. Întoarcerea istoriei. Apoi mă tentează și Frontierele cunoașterii a faimosului filosof A.C. Grayling și O viaţă ce merită trăită de Miroslav Volf, Matthew Croasmun şi Ryan McAnnall.

La Fiction Connection avem două apariții remarcabile: romanul recompensat cu Premiul Pulitzer 2023 –Demon Copperhead, de Barbara Kingsolver și o carte specială: A opta viață, de Nino Haratischwili.

În ce privește colecția Anansi. World Fiction, aș lua tot, fiind cea mai deosebită colecție de traduceri de la noi. Mă limitez să recomand câteva: Doamna Hayat, de Ahmet Altan, Înotătorii, de Julie Otsuka, Puterea artei, de Simon Schama, Astfel de lucruri mărunte, de Claire Keegan, Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi sau Cum să-ți iubești fiica, de Hila Blum. Dar aș lua și noua ediție refăcută și completă din 2666 de Roberto Bolaño, Călătorie la capătul nopții de Louis Ferdinand Céline.

La copii aici avem ceva pentru tineri la colecția Young Fiction Connection: Dacă ar fi fost cu mine, de Laura Nowlin – o poveste de dragoste cu familii complicate și Noi suntem băieții de la Promise, de Nick Brooks – despre conflicte cu care ne confruntăm, și părinții și copiii.

Editura Cartier

Editura Cartier vine cu câteva volume de poezii remarcabile, dar și ficțiune și nonficțiune de anvergură. Recomand volumele de poezie din Cartier de colecție: Panteră neagră am fost cândva, de Ruxandra Cesereanu; Etica grunge. Suntem generația extincției, de Ștefan Manasia; p tlkmnd alba ai btn d POWER, de O. Nimigean.

La proză avem: Povestea domniței Marina și a basarabeanului necunoscut, de Tatiana Niculescu și Sfârșitul lumii e un tren, de Daniela Rațiu.

La nonficțiune recomand: Sârbii între popoarele europene, de Sima M. Circovic, Eutopia. Concepte, identități și istorii românești, de Liviu Neagoe, Și-am să devin erou de Gheorghe Erizanu.

Editura Nemira

La nonficțiune aș alege: Miturile Grecești. Repovestire din perspectivă feminină, de Charlotte Higgins și Evoluția minții. O istorie a creierului uman, de Joseph Jebelli. La noua colecție de nautor nonficțiune românească avem Raluca Nagy – Despre memoriile femeii și alți dragoni și Fără instrucțiuni de folosire al Ioanei Burtea.

Aici tinerii au ce citi: Viermii de nisip ai Dunei, de Brian Herbert și Kevin J. Anderson, Dune. Romanul grafic. Cartea a doua. Muaddib, transpunerea în benzi desenate a romanului lui Frank Herbert, precum și Grupul supraviețuitoarelor, de Grady Hendrix. A nu se rata Stephen King cu noul roman Holly și Monștri fabuloși. Dracula, Alice, Superman și alți prieteni literari, de Alberto Manguel.

Editura Paralela 45

M-a atras câteva titluri tari: Istoria ilustrată a rockului, de Susana Monteagudo și Luis Demano, Alexandru Andrieș. Fluture pe perdea, antologie și cuvânt înainte de Florin Hălălău. Precum și prin romanul unui autor excelent – Origine de Saša Stanišić – și English de Wang Gang.

Editura Litera

Aici îl avem pe viitorul candidat la Președinția României, Mircea Geoană, care vine cu volumul Bătălia pentru viitorul României. Tot la nonficțiune avem două titluri importante: Elite, contraelite și calea spre dezintegrare politică, de Peter Turchin și Iluminismul. Căutarea fericirii. 1680–1790, de Ritchie Robertson.

La ficțiune traduceri avem: Impostorul, cea mai recentă carte de Zadie Smith, Palatul de cristal, de Amitav Ghosh, Îndrăgostiții de la miezul nopții, de Mieko Kawakami și Misterul cărților de tarot, de Katy Hays. A nu se rata: Cărți care au schimbat istoria. De la Arta războiului la Jurnalul Annei Frank.

Editura Tracus Arte

Editura face 15 ani și aduce un șir de noutăți importante: Jurnalul unei vieți moarte de-a gata, de Cristian Popescu (Opere III), Doctor Faustus. Arden din Faversham. Poeme, de Christopher Marlowe (Opere II) precum și un volum excelent de teorie – Cum comparăm literaturile, de David Damrosch.

Editura Curtea Veche

Aici mi-am notat următoarele: Ține-ți copiii aproape, de Gabor Maté și Gordon Neufeld – despre traume și adolescenți. Colecția Byblos vine cu câteva titluri bune: Sentința, de Louise Erdrich, Ne răspândim, de Iain Reid și Acumulare, de David Duchovny. Tot aici cunoscutul artist Dan Perjovschi va da autografe la The Horizontal Newspaper. The Last 5 Years.

Editura Publica

O editură la care găsesc lucruri extraordinare la care nu mă pricep. Aș recomanda: Metazoare. Viața animală și nașterea minții, de Peter Godfrey-Smith, Uimirea. O nouă știință care îți poate transforma viața, de Dacher Keltner, Liniștea de dinainte. Despre originile neașteptate ale unor idei radicale, de Gal Beckerman, Tărâmuri. Călătorii prin lumile dispărute ale Pământului, de Thomas Halliday.

Pentru copii recomand: Creierele geniale ale lui Kay, de Adam Kay.

M-aș opri aici. Sigur am uitat ceva important. E o selecție subiectivă, orientativă dar cu siguranță merită să mergeți și să vă alegeți cărțile care vi se potrivesc. Sunt pentru toate gusturile.

