Cinism și audiență. Rețeta prin care „Românii au talent” a ajuns scena pe care adulții își varsă, prin copii, frustrările naționaliste

Nu-mi plac show-urile de talente, nu m-am uitat niciodată. Dar mi s-a atras atenția că, în ultimii ani, e a nu știu câta oară la „Românii au talent” când se promovează un amestec slinos de naționalism și figuri angelice de copii. Folosirea unui copil pentru recitarea gravă și mecanică a unor monologuri despre esența țării și poporului este profund greșită. Nu mai stau să explic de ce, nu e nevoie, sper. O ființă inocentă își spune oful în legătură cu poporul trădat de boieri sau cu țara vândută la străini – e ceva atât de fals, încât numai un show cinic fără idei putea să stoarcă rating și click-uri din așa ceva.

Zilele trecute a mai apărut o astfel de „senzație” la ProTV, un copil simpatic care recită un „monolog al lui Țepeș”. Patriotism, țara curățată de uscături etc., știți povestea.

Acum doi ani, un mormoloc de 4 ani recita că ne vindem țara la străini. Și au mai fost astfel de episoade.

Ideologic vorbind, ele sunt naționalismele cunoscute de pe la serbările profesorilor fără idei, îngălați pe veci între două triluri patriotice. Ești nervos, revoltat din cauza facturilor? Dă-i ceva cu Țepeș și cu Ștefan – la asta se reduce extrema dreaptă ca marfă universal vandabilă.

Recomandări Cod galben de ninsori în mai multe județe, inclusiv în București. Harta zonelor vizate

E normal să ai revoltele tale ca adult, nu e normal să îi pui pe copii să le spună. Spune-le tu, oricine ai fi, părinte, profesor, învățător, lasă copiii în pace. Mă irită această lașitate a adulților care își fac din copii interpreții propriilor frustrări.

Ne mirăm de unde apar atâtea naționalisme de duzină, atâtea „Aur”-isme și apoi vine ProTV-ul și promovează un amestec de naționalism de supermarket cu lacrimi false și scene regizate „pă emoție” cu puști genialoizi.

Ar fi și mai grav dacă alde Moisescu, Andra, Bucur și cine o mai fi prin juriu chiar ar crede în astfel de serbări triste. Sper că nu cred, sper că sunt doar cinici și fac bani.

Naționalismul ăsta de vândut la bucată pe click-uri și inimioare e doar răbufnire controlată. Nu e nicio revoltă reală. E doar văicăreală aiurea care nu acoperă nimic din frustrările și realitățile contemporane. Ca întotdeauna, temele extremei drepte, vopsite în patriotism infantil, nu sunt decât mostre de isterie ineficientă în fața realității. E un consumism de vorbe goale mai ceva decât ăla promovat de multinaționale.

Când lași copiii pe mâna adulților cu idei

Recomandări Gelozie, denunțuri la DNA și concursuri trucate în instituția care împarte banii pentru agricultură de la Uniunea Europeană

Însă tot acest show grețos al copiilor care recită fantasmele naționaliste ale adulților a venit în spațiul public concomitent cu un alt adult care are el soluții despre cum să facem bine copiilor: să-i ducem obligatoriu la teatru și la operă. Lucian Romașcanu a declarat așa: „Am vorbit cu doamna Ligia Deca şi am rugat-o foarte mult să considere, în momentul în care face programele, obligativitatea mergerii la teatru, la operă, la muzeu. Copiii, după ce fac această vizită, să facă un eseu despre ceea ce au văzut, astfel încât să le creştem obiceiul de a face acest lucru. Acum este recomandat, foarte puţină lume se întâmplă să meargă pe la instituţii de cultură şi lucrurile nu pot merge bine în felul ăsta”.

Lucian Romașcanu Foto: Hepta

Este exact tipul de idee cu care toată lumea e de acord, că doar n-o zice cineva că-i strică unui copil să vadă o piesă de teatru sau operă. Însă pare o idee desprinsă din fantasmele unuia care n-a mai ieșit din casă de 30 de ani. Unde? La ce teatru să-i duci obligatoriu?, când teatrul n-a mai trecut prin sat sau orașe mici de nu știu când. Apoi, copiii din zone retrase, de exemplu, sunt disperați să vadă spectacolul consumului sau măcar cum trăiesc alți oameni, din orașele mari. Emoțiile trăite într-un mall într-un oraș mare sunt de o sută de ori mai intense decât o piesă de teatru pe care nu are cum s-o apuce, nu știe s-o consume. De aici apar acele fenomene înduioșătoare din „Săptămâna altfel” în care mii de autocare cu elevi zburdă prin țară ca să vadă un mall mai degrabă decât un muzeu. Pare idiot, dar e de înțeles. Ei vor să vadă o bucățică de lume în primul rând, nu vor încă un „fals” sub formă de artă. Dar astea sunt deja subtilități.

Băgați bani în educație ca lumea, măriți efectivul profesoral cu oameni capabilli să învețe copiii să consume și teatru, să cânte și la un instrument, nu se supără nimeni. Dar să duci un copil la teatru și dup-aia să-l pui să scrie un eseu, cum zice Romașcanu, e încă o fantasmă goală.

O excursie la teatru trebuie să fie însoțită de lecții de actorie la școală, de programe centralizate de familiarizare cu arta. Arta e infrastructură, nu e o seară în care te îmbraci frumos și te duci să-i vezi pe unii pe scenă.

Dau un singur exemplu despre cât de seci sunt astfel de „proiecte” sforăitoare. Copiii au pierdut obiceiul urmăririi oricărei narațiuni de peste o oră și jumătate. Mulți consumă foarte greu filmul în formă clasică. Noua tehnologie le-a sfărâmat răbdarea în mii de filmulețe de câteva secunde. „Eu nu mă uit la filme” e noul „eu nu citesc cărți”. Așa ceva combați demarând o luptă cu viața precară a unei mari părți dintre elevi. Nu se poate cultură nici cu burta goală, dar nici neinvestind un sfanț în infrastructură culturală. Filmul, teatrul, cărțile noi trebuie întâi să stea lângă ei în comunități mici, să vină pe la ei întâi. Doar așa crești interesul. Dacă doar îi duci o dată pe an la oraș să vadă ceva „artistic” nu rezolvi nimic.

În orice caz, copiii care țipă la noi în stil Țepeș sau miniștrii care iar o iau cu lupta „antimanele” mie nu-mi arată decât că să fii copil azi devine o meserie din ce în ce mai grea din cauza noastră, a adulților.

foto principală: PRO TV

GSP.RO Nu se mai ascund! După scandalul despărțirii, vedeta a ales să publice prima imagine cu cea pentru care a părăsit-o pe mama copiilor săi

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Porecla pe care indienii i-au dat-o Iuliei Vântur! Abia acum s-a aflat ce cred despre iubita lui Salman Khan

Viva.ro Îl recunoști? Oamenii treceau pe lângă el în aeroport, fără să aibă habar că este chiar unul dintre cei mai importanți bărbați din România

Observatornews.ro Ipoteză tristă după ce o tânără a căzut în braţele morţii, de la fereastra apartamentului din Târgu-Jiu. Şocat, tatăl a sunat la 112

Știrileprotv.ro VIDEO VIRAL | Momentul în care Shakira este agresată de mama lui Piqué

FANATIK.RO Decizia Netflix care îi înfurie pe români. De ce vrea platforma să interzică 100 de milioane de conturi

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 28 ianuarie 2023. Vărsătorii au nevoie de rădăcini solide, dar acestea nu apar de la sine, e nevoie de o investiție emoțională serioasă