„Drepturile omului” pentru Marcel Ciolacu înseamnă să-și angajeze pe bani publici colegii din PSD

Când au ajuns în Canada, ca să fondeze un startup de succes, „politehniștii” Andrei Soare și Octav Druță aveau 22 de ani. A fost nevoie de încă 12 ani de efort ca să mai fondeze încă o companie, în Statele Unite. Pentru ei, „Drepturile omului” au însemnat dreptul de a emigra, de a o lua de două ori de la capăt, la 10.000 de kilometri depărtare. Și dreptul de a munci pe brânci.

Când șantierul naval de la Mangalia s-a frânt an după an, sub numiri politice, peste 80 de oameni calificați, de la ingineri la electricieni, au plecat în Danemarca. S-au tras unul după altul, la șantierul naval de la Skagen, un pinten înfipt în apele de miazănoapte. De acolo, vasele construite și reparate de români pornesc în Marea Nordului. Muncitorilor le-ar fi fost mai ușor să apeleze la „Drepturile omului” acasă la ei, dar n-au știut la ce ușă să bată. În Scandinavia, oamenii mai țin câte un tricolor vopsit pe o scară pe care o ridică în spate, câte un fanion al echipei de fotbal favorite pe perete și atât. Fiecare cu drepturile lui.

Când Cătălin Frandeș, 55 de ani și Camelia Frandeș, 53 de ani, au plecat din România, împreună cu familia, cei doi încercaseră de toate: strungar, profesoară suplinitoare de română, franceză și latină, barman, asistent medical, mic întreprinzător. Camelia a povestit că nu „a prins” niciodată un post de profesoară suplinitoare în oraș, pentru că, în general, la concurs „posturile bune erau ocupate de cei cu pile și bani”.

Familia Frandeș n-a știut să apeleze la drepturile omului și a plecat în Anglia. De ce a emigrat? „Expresia aia «De ce-ai plecat?» «De foame!» e adevărată. Am plecat de foame”.

Pe 9 mai 2023, fostul președinte al Camerei Deputaților Valeriu Zgonea, a fost votat de către Parlament președinte al Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), poziție cu un salariu lunar de 9.000 de euro.

Valeriu Zgonea, noul președinte al ANCOM. Foto: HEPTA

Întrebat despre revenirea colegului său de partid pe scena publică, președintele PSD Marcel Ciolacu a spus: „Domnul Zgonea a fost trimis în judecată, în acel moment, s-a retras din spaţiul public şi îi mulţumesc pentru acest lucru. Este achitat definitiv şi irevocabil. Trebuie să respectăm şi drepturile omului”.

Un tribunal nu stabilește nici pedeapsa, nici priceperea, nici meritul cuiva, ci vinovăția sau nevinovăția. Prin sentința judecătorilor, Valeriu Zgonea rămâne un om nevinovat și liber. Acestea sunt, cu adevărat, „drepturile omului”.

Una dintre cele mai eficiente reușite ale civilizației, în care sentimentul colectiv al stării de război este înlocuit cu soluții consensuale și cu libertatea individuală, „Drepturile omului” nu înseamnă să-i luăm pe cei mai puțin merituoși dintre noi și să-i punem în frunte.

Dacă nu ești infractor, asta nu te face automat capabil, decât într-o societate în care singurul criteriu e frica de lege.

În schimb, jena în fața propriei nepriceperi, greutatea de a administra domenii la care nu te pricepi sau spectrul falimentului economic și comunitar, acestea nu sunt temeri pentru clasa de politicieni reprezentată de Valeriu Zgonea, pentru că eșecul lor va fi întotdeauna plătit de efortul altora. Drepturile lor, obligațiile noastre.

