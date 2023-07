„Nu se pune problema să vindem Libertatea. Nici gând” a spus Marc Walder, șeful Ringier

Întâlnirea dintre oamenii de conducere veniți de la Zurich și angajați a avut loc la sediul Ringier din București. Compania de presă elvețiană a dorit să se despartă în mijlocul redacțiilor de Mihnea Vasiliu, cel căruia i-au mulțumit că a condus aici compania de presă vreme de aproape 13 ani și că „a obținut rezultate excepționale, o supraperformanță”.

Mihnea Vasiliu a plecat de la conducerea trustului Ringier. Compania elvețiană are afaceri în 18 țări. În România, ea deține site-urile eJobs și Imobiliare și mai multe publicații, printre care Gazeta Sporturilor, Libertatea, ELLE, Avantaje, VIVA, Unica, TV Mania.

Noul director general pe România a fost anunțat Dan Puică, cel care a condus până astăzi platforma Imobiliare.

De ce ar fi publicul interesat de conducerea unei companii de presă? Din același motiv pentru care, păstrând proporțiile și specificul muncii, oamenii sunt interesați de un ministru. Felul în care presa își face sau nu treaba, își îndeplinește sau nu misiunea are o pondere în viața oamenilor.

Marc Walder, CEO Ringier din aprilie 2012, și Mihnea Vasiliu, directorul Ringier România din noiembrie 2010, au lucrat împreună timp de 11 ani

Un om fără PR

Am lucrat cu Mihnea Vasiliu, pentru prima oară, acum 26 de ani. El și colegii lui au lansat agenția Mediafax și, mai apoi, Ziarul Financiar. Noi am dat drumul ProSportului.

Am reînceput să lucrăm la Ringier, în 2018. Am avut, ca în orice meserie, momente bune și momente proaste.

Dar, și în cele mai rele dintre zilele petrecute împreună, directorul Vasiliu a apărat cu îndârjire dreptul și responsabilitatea redacțiilor sale de a fi libere. Fără presă liberă nu există democrație, este una dintre credințele bărbatului de 57 de ani.

Ca șef al publicațiilor Ringier din România, Mihnea Vasiliu a muncit enorm, fără nicio preocupare pentru PR-ul personal și cu un profund simț al decenței.

A supervizat, iar acesta este eufemismul secolului, pentru că oamenii „apucați” sunt obsedați de detalii, așadar, a supervizat strategia care a ajutat la aparitia unui loc potrivit de muncă pentru o nouă generație de jurnaliști.

Ca în orice meserie, niciodată nu știi cine dă și cine primește. Am învățat enorm de la cei tineri. Noi, „decrețeii”, cei care avem, cum se zice, conserve mai vechi în cămară decât vârsta unor tineri colegi, am avut bucuria de a vedea că ziariști din segmentul 20-30 de ani s-au dezvoltat într-un mediu profesionist.

Faptul că Libertatea și Gazeta Sporturilor sunt redutabile economic și axate pe interesul public i se datorează în mare măsură lui Mihnea Vasiliu. Plecarea lui, rapidă și fără multe explicații, a stârnit întrebări normale printre angajați și în presă.

În mod atipic, primii care au aflat vestea au fost, din informațiile noastre, politicienii. Ceea ce arată interesul lor pentru presa independentă.

Ultimul trust vestic de presă din România

Marți, conducerea Ringier a venit în București. Miercuri, a avut loc o întâlnire cu angajații. Printre ei, zeci și zeci de jurnaliști, cei mai mulți de la Gazeta Sporturilor și Libertatea.

Marc Walder, CEO Ringier, a spus că el și colegii săi sunt conștienți că întâlnirea are loc într-un moment în care „există zvonuri că am vrea să plecăm din România sau să vindem Libertatea”. El a mai menționat că plecarea lui Mihnea Vasiliu nu are legătură cu „tragedia petrecută în cazul Iuliei Marin” sau cu o eventuală subperformanță ca manager. El a spus că Vasiliu „a obținut rezultate excepționale, o supraperformanță”.

Ringier este singurul trust vestic care mai are afaceri de presă în țara noastră, după ce, pe rând, companiile din Germania, Franța, SUA, Marea Britanie sau Finlanda au plecat. Zvonurile privind o eventuală vânzare a Libertății, „către un grup mai prietenos cu anumite partide”, conform unui politician care a dorit confidențialitatea, s-au întețit odată cu apropierea campaniei electorale din 2024.

„Nu se pune problema să vindem Libertatea. Nici gând”, a spus Marc Walder din mijlocul angajaților români. Apoi au început întrebările.

Imagine 12 iulie 2023 din redacția Ringier București

Dialog ziariști – șefi

Ziarista Ioana Mihalcea de la GSP a mărturisit că schimbarea lui Mihnea Vasiliu aduce întrebări în redacții legate de libertatea de exprimare. „Ne puteți garanta libertatea editorială, așa cum am avut până acum?”, a întrebat ziarista. „Vă garantăm libertatea de exprimare”, a răspuns Marc Walder.

CEO-ul trustului a amintit că Ringier e aici din 1993. Și a dat exemplul unor recente investigații realizate de ziariștii din România, care au cercetat liberi fapte legate de multinaționale, unele dintre firme fiind clienți de publicitate ai propriului trust. Presa trebuie să-și facă treaba, a fost ideea lui Walder.

Reportera Diana Meseșan de la Libertatea a explicat cum s-a simțit redacția când a început un audit după moartea colegei noastre Iulia Marin. Ziarista l-a întrebat pe CEO-ul companiei ce a stat la baza investigației. Walder a răspuns că fundamentală a fost dorința de a arăta tuturor conduita companiei față de Iulia Marin, conduită pe care trustul o cunoștea și o apreciase. „Acum avem raportul, acum cazul este încheiat și e o rușine felul în care o anumită media v-a tratat și ceea ce s-a spus despre companie, despre Iulia, despre redacție”, a răspuns Walder.

Apoi s-a insistat, din nou, din ambele părți ale sălii, pe tema libertății de exprimare. Întâlnirea s-a terminat după o oră. Fără presă liberă nu există democrație.

