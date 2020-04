Orașul american în care au murit 309 oameni sub 45 de ani și s-au scos până și coșurile de baschet. Corespondență din New York, epicentrul mondial al pandemiei COVID

Opinie de

Andrei Crețu (New York)

215.000 cazuri COVID-19 sunt în statul New York. Mai mult decât în orice altă țară din lume. Iar jumătate sunt doar în New York City. Față de acum două săptămâni, când am scris prima dată despre situația de aici, numărul pacienților pozitivi cu COVID-19 a crescut de vreo 3,7 ori, de la 30.000 la 111.000.

Toate spațiile verzi din Manhattan au fost închise

Zona în care stau eu este una dintre cele mai afectate din Manhattan, cu 9,8 cazuri la 1.000 de rezidenți, dar Manhattanul este cu mult sub celelalte regiuni din New York City, Queens, Bronx, Brooklyn sau Staten Island.

În NY City au murit deja 11.000 oameni. E drept, numărul include decesele probabile, acele persoane nedepistate cu COVID-19 înainte de moarte, dar care au avut simptome și foarte probabil au fost infectate.

În New York City sunt 40% din totalul deceselor din SUA.

Au murit și 309 oameni sub 45 de ani

Statistic, cei mai mulți morți aveau peste 75 de ani și au avut și alte probleme medicale. Există și 3 cazuri de minori care s-au stins, plus 309 oameni sub 45 de ani.

Nivelul de granularitate la care se raportează informațiile aici oferă date pentru orice statistician. Poți vedea distribuția pacienților depistați pozitiv cu coronavirus în funcție de codul poștal, de vârstă, de sex, de rasă, de media câștigurilor anuale etc., mult mai detaliat față de alte cazuri. În România, comparația este mult mai dificil de făcut, având în vedere cum se raportează datele.

Ce m-a impresionat în ultimele două săptămâni:

1.Cei 90% care nu purtau nici un fel de protecție au devenit cei 90% care își acoperă fața cu orice găsesc. Dacă acum două săptămâni eram surprins că 90% dintre oameni păreau la plimbare, fără o minimă protecție, lucrurile s-au schimbat radical. În ieșirile mele pasagere până la magazinul din colț, rar am văzut vreo persoană neprotejată facial. Fie că este o mască N95 (cunoscută și ca FFP2), fie o mască chirurgicală (verde) fie o eșarfă. Pe lângă asta, se păstrează o distanță clară, sesizabilă.

Nimeni nu te mai privește ciudat dacă îl eviți dinadins.

2. Străzile orașului sunt pustii. Am avut o urgență săptămâna trecută și am făcut niște poze fugitiv. Niciodata nu-mi imaginam să văd 8th Avenue sau Bryant Park goale.

Străzile din New York, „orașul care nu doarme niciodată”, sunt pustii

3. Nu doar mașini ale poliției, ci și drone îndeamnă la distanțare socială. E SF, dar mai multe persoane au surprins o dronă transmițând mesaje prin care îndeamnă cetățenii să păstreze distanța între ei, precum și mașini de poliție care transmit aceleași mesaje, exact ca-n România.

4. Religiozitatea aplauzelor de la ora 19. Îmi aud vecinii furând startul încă de la 18.59. Fără excepție, în fiecare zi a ultimelor două săptămâni, la ora 19.00, orașul se oprește și lumea strigă și aplaudă în semn de respect și mulțumire pentru dedicarea și efortul depus de cei din linia întâi.

5. În sfârșit vezi locuitori ai New York-ului, nu turiști, în Times Square. Fără să fie Revelionul. Times Square este emblema orașului. Deși căutat de vizitatori, epicentrul este, de regulă, detestat de localnici din cauza aglomerației. Peisajul postapocaliptic de acum face ca puținii trecători să fie localnici care se pozează cu clădirile uriașe pe lângă care se aventurau destul de rar.

Cum s-a schimbat lumea aici în ultimele două săptămâni

30 martie: Toate locurile de joacă și centrele sportive au fost închise pe termen nelimitat.



Nava-spital USNS Comfort a ajuns în New York adăugând 500 de paturi de spital funcționale, dintre care 100+ de terapie intensivă. Deși sosită cu mare tam-tam, soluția a atras critici, din cauza puținilor pacienți aduși aici. Acum 5 zile erau doar 62 de pacienți, informa NY Post.

31 martie: Coșurile de baschet din mai multe parcuri au fost scoase.

3 aprilie: Guvernatorul Andrew Cuomo a semnat un ordin prin care permite Gărzii Naționale, un grup militar în rezervă, să ia ventilatoare de la spitale care nu au urgentă nevoie de ele și să le redistribuie către alte facilități cu nevoi mai mari.



Toți newyorkezii au primit un mesaj de alertă pe telefon prin care li se cere ajutorul voluntar în cazul în care au orice fel de pregătire sanitară.

4 aprilie: Din momentul declarării stării de urgență, numărul jafurilor asupra anumitor afaceri din oraș, în principal restaurante și supermarketuri, a crescut cu 65% comparativ cu anul precedent (de la 145 de cazuri raportate în urmă cu un an la 254).

5 aprilie: Un tigru de la Zoo Bronx a fost depistat pozitiv pentru coronavirus.

7 aprilie: Primarul Bill de Blasio îndeamnă toți locuitorii din NYC să își acopere fața pe cât posibil cu orice pot – fulare, eșarfe, măști.

10 aprilie: NY Post arată cum victime neidentificate de la morgile orașului sunt îngropate în masă pe insula Hart. Înhumările se fac, de obicei, de deținuții din închisoarea Rikers. Din cauza numărului uriaș de decese, autoritățile au angajat contractori externi

11 aprilie: Primarul declară că toate școlile vor rămâne închise până la finalul anului școlar curent și-a asigurat familiile nevoiașe că va distribui 240.000 de tablete iPad pentru a susține educația elevilor. Părinții pot beneficia de tablete completând un formular online.

13 aprilie: Guvernatorul Cuomo declară că “partea cea mai rea a trecut” și că răspândirea virusului este sub control, dar va mai trece mult timp până când vom reveni la normal.

17 aprilie: Același Cuomo a emis un ordin care presupune ca începând de azi toți new-yorkezii să poarte măști.



Primarul Bill de Blasio a anunțat că, din mai, New York City își va produce propriile teste de coronavirus, 50.000 pe săptămână.



Autoritățile iau în considerare să închidă toate plajele la vară