(Publicitate) De ce isi fac femeile operatii de marire a sanilor?

Marirea sanilor – motive care stau la baza acestei decizii

Sani mici

Femeile pot fi vazute in toate formele si dimensiunile, la fel si sanii naturali. Desi unele femei pot avea micromastie, o afectiune care cauzeaza aparitia sanilor subdezvoltati dupa pubertate, altele pur si simplu au sani mici din motive genetice. S-ar putea sa fi fost tachinate in trecut pentru forma acestora. Ele pot fi jenate atunci cand este vorba de a purta anumite piese vestimentare, cum ar fi costume de baie sau decolteuri, atunci cand dimensiunea sanilor lor este mai vizibila. Poate au dificultati in gasirea unor haine care sa se potriveasca formei sanilor.

Pentru aceste femei, operatia pentru marirea sanilor ofera, in sfarsit, silueta feminina pe care au visat-o dintotdeauna, dar si o noua garderoba care sa se potriveasca. Acest aspect poate imbunatati semnificativ calitatea vietii.

Pierderea recenta in greutate si sarcina

In timp ce pierderea in greutate poate duce la imbunatatirea sanatatii, aceasta poate duce, de asemenea, la excesul de piele lasata in jurul sanilor, precum si la lasarea sanilor. Multe femei care au pierdut recent mai multe kilograme aleg sa urmeze o operatie de marire a sanilor pentru a avea un piept mai plin, care, combinat cu o talie mai mica, vor oferi un contur mai placut din punct de vedere estetic.

Marirea sanilor este in mod obisnuit dorita de proaspetele mamici si are scopul de a ajuta la restabilirea aspectului corpului dupa sarcina, nastere si alaptare.

Sarcina poate crea multe modificari ale sanilor. Sanii devin adesea mai mici, mai moi si isi pierd volumul. O astfel de transformare poate genera depresii noilor mamici.

Asimetrie

Desi majoritatea femeilor au o asimetrie in zona sanilor, dimensiunea inegala dintre sani este mult mai vizibila la unele femei decat la ​​altele. In unele cazuri, pot exista chiar diferente de marime a cupelor. Aceste femei se lupta zilnic cu o senzatie de neincredere si cu un sentiment de complexitate, dar si cu probleme cand vine vorba despre sutiene. Chirurgia poate ajuta la crearea simetriei in zona sanilor.

Intinerire

Procesul de imbatranire va avea, in cele din urma, efect asupra sanilor unei femei. Imbatranirea duce la pierderea elasticitatii si a volumului, precum si la lasarea pielii. Gravitatia va continua sa creeze aceste efecte nedorite, indiferent de cat de mult incearca femeile sa isi mascheze sanii. Marirea sanilor este o modalitate excelenta pentru recuperarea aspectului tanar.

Incredere si stima de sine

Femeile care sunt nemultumite de aspectul sanilor lor, fie pentru ca ele cred ca sunt prea mici, fie prea prea mari, lasati sau disproportionati, au o problema cu increderea in propria persoana. Sanii joaca un rol important in feminitate, iar femeile care nu sunt multumite de ei au o problema in ceea ce priveste respectul de sine. Acest lucru poate afecta relatiile, carierele si alte aspecte ale vietii lor. Aceasta problema poate disparea cu o operatie de marire a sanilor.