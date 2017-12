Sunt însărcinată în șase luni. Îmi iubesc soțul, dar ce am descoperit e îngrozitor

O tânără din Muntenegru a descoperit un lucru îngrozitor despre soțul ei și pentru că nu știe cum să procedeze, le-a scris cititorilor site-ului poderoso.me. Află-i povestea și spune-ne, tu cum ai proceda în locul ei?

”Sunt însărcinată în șase luni și-mi iubesc soțul foarte mult”, își începe povestea tânăra, care nu și-a dezvăluit identitatea. Toată viața ei a fost dată peste cap recent, când a fost la o expoziție de fotografie împreună cu o prietenă de-ale ei.

”Am mers cu prietena mea la expoziția foto ‘Iubirea pe străzile orașului’. Imaginile erau senzaționale și debordau de romantism. În poze erau cupluri care se sărutau cu foc pe străzile orașului. Mă simțeam foarte bine, până când am ajuns în dreptul unei fotografii ce mi-a schimbat percepția asupra vieții, asupra relației pe care credeam că o am cu soțul meu. Acolo, pe perete, într-una dintre frumoasele fotografii era el. El, soțul meu, sărutând-se cu pasiune cu o femeie. Atât eu, cât și prietena mea, am rămas mute de uimire. Nu ne venea să credem ce vedem.”

Aceasta e povestea femeii din Muntenegru și dilema pe care o are. Își iubește foarte mult soțul, e însărcinată în șase luni, dar cum să procedezemai departe, având în vedere ce a descoperit?