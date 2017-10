Cum te influențează marile iubiri? Îți modelează personalitatea, nici mai mult, nici mai puțin! Așa se face că fiecare dragoste trăită te-a transformat în omul care ești azi, punându-și amprenta pe sufletul tău. Cum? Îți explică Cezar Laurențiu Cioc, psihologul Libertatea.

Prima iubire

Prima iubire nu se uită niciodată, deși, mai târziu, se va dovedi că nu a fost cea mai intensă dintre iubirile vieții tale. De cele mai multe ori, apare în anii de școală generală sau de început de liceu. Din punct de vedere psihologic, este o iubire platonică, non-fizică, cu dăruire sufletească totală și dezinteresată. Este acea iubire în care vii cu flori la școală, îi cari ghiozdanul, îi scrii poezii și totul se reduce la un ținut de mână.

În psihologie există noțiunea de IMPRINTING, adică un fel de măsură în care o trăire puternică produce schimbări în psihicul și sufletul tău, sub forma unei amprente care va rămâne acolo toată viața. Prima iubire are un imprinting major asupra tuturor iubirilor care vor urma în viață. De aceea, psihologii spun mereu fraza, devenită clișeu de acum, “din copilărie ți se trage”, pentru că atunci a avut loc un imprinting mare asupra valorilor tale de viață.

De cele mai multe ori, dacă prima iubire a fost una împărtășită, tu, ca om, ești mult mai echilibrat în următoarele iubiri, nu ai frici, nu ai atacuri de panică și rezonezi oricând cu posibilitatea apariției dragostei în viața ta.

Cea mai intensă iubire

Cea mai intensă iubire este, de obicei, și cea mai scurtă, dar care lasă cele mai adânci cicatrici emoționale. Apare, de regulă, în anii studenției, dar poate apărea și mult mai târziu. Este o iubire carnală, orgasmică, hormonală, neuro-chimică. Lumea întreagă se reduce la existența celuilalt și la modul în care ai loc în viața lui.

Este o iubire plină de gelozii, de explozii emoționale, de treceri rapide de la fericire la durere. Este un tip de iubire care nu acționează doar moral asupra cuiva, ci și hormonal. Este iubirea în care se descoperă orgasmul fără de care va fi greu să trăiască cei doi de acum încolo. Imprintingul celei mai intense iubiri este, așadar, și unul fiziologic. Corpul în întregimea sa îți oferă garanția că iubești cu adevărat, iar la baza acestei garanții stă o atracție irezistibilă, chimică.

Din punct de vedere psihologic, odată ce ai învățat să ai orgasm, nu mai poți trăi fără el. Cea mai intensă iubire este, de obicei, pentru persoana cu care ai avut pentru prima oară un orgasm. Despărțirea de partenerul cu care ai trăit cea mai intensă iubire este de obicei dramatică, soldată cu nevroze depresive majore. Acest om însă nu îți va fi indiferent niciodată în viață, chiar dacă după separare ai continuat să-l iubești sau ai ajuns să-l urăști.

Cea mai stabilă iubire

Cea mai stabilă iubire este, de obicei, una care nu arde cu așa mare intensitate erotică, dar durează cel mai mult. Nu are o perioadă anume când apare, putând fi întâlnită și la tineri, dar mai ales la cei trecuți la prima tinerețe.

Este un soi de iubire ce are la bază atașamentul moral, valorile comune, întrajutorarea, compania, creșterea copiilor și plata facturilor la comun. Este un tip de iubire care în timp tinde către non-erotism. Nu se bazează pe atracție fizică, ci pe beneficii morale comune. Este iubirea bătrâneilor care se țin de mână pe stradă la 80 de ani

La oamenii mai în vârstă, acest tip de iubire poate dura toată viața, dar în cazul tinerilor, poate rezista câțiva ani din inerție, după care “moare” în convulsii. Despărțirea generează mari resentimente și, de cele mai multe ori, cei doi nu își mai vorbesc niciodată. Tot în cazul tinerilor, după separare, acest tip de iubire este urmat, de regulă, de iubiri mai scurte și mai intense.

Cea mai ascunsă iubire

Se spune că până și omul care susține că nu a iubit pe nimeni, niciodată, a făcut-o, totuși, pe ascuns. Poate cea mai dureroasă senzație a pierderii ireversibile o are un om căruia i se spune “Te-am iubit toată viața, dar nu am avut niciodată puterea să îți spun!”.

Este un tip de iubire care apare la orice vârstă și este axată pe un consum sufletesc interior. Este o iubire a sacrificiului de sine și a incapacității de a iubi deschis. Este o iubire a temerilor interioare și a suferinței ca mod de viață. Acest tip de iubire presupune să iubești un om și să nu îi spui niciodată, pe parcursul vieții, ce sentimente ai pentru el. Este iubirea pe care Otilia din romanul “Enigma Otiliei”, de George Călinescu, o descria astfel: “O femeie fuge toată viața de bărbatul de care este îndrăgostită cu patos, pentru că nu poate gestiona intensitatea iubirii ei”. Oricine a trăit o iubire ascunsă cândva, chiar dacă nu recunoaște.

Iubirea imposibilă

Iubirea imposibilă se deosebește de iubirea ascunsă prin faptul că este declarată, dar nu poate fi asumată. Este un tip de iubire portretizat în numeroase filme lacrimogeme, în care conjuncturi exterioare se opun iubirii celor doi.

Lăsând filmele la o parte, iubirea imposibilă se întâlnește frecvent și în realitate. De obicei, e parțial consumată, dar nu prea e făcut public acest lucru, fie pentru că partenerii sunt căsătoriți și nu vor să divorțeze, deși iubesc pe altcineva, fie pentru au tot felul de alte obligații, libertăți restrânse ori incompatibilități de diferite tipuri.

Iubirea imposibilă este cea care durează mult, tocmai pentru că nu este consumată în totalitate niciodată. Nu există om să nu fi experimentat măcar o singură iubire imposibilă de-a lungul vieții.

Cum te influențează marile iubiri: Partenerul pe care l-ai ratat

Indiferent care ar fi fost tipul de iubire pe care l-ai trăit alături de un partener de care te-ai despărțit la un moment dat, există, din punct de vedere psihologic, o anume fascinație în a afla, după mult timp, ce traseu social și emoțional a avut “fostul”. În psihologia americană, expresia “The one that got away” (“cel care a scăpat”) a făcut istorie. Aceasta se referă la curiozitatea organică a oamenilor de a observa cu nostalgie cum a evoluat viața fostelor iubiri.

