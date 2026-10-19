3 situații când masa extensibilă va fi vedetă în casa ta

Fără îndoială, sunt piese de mobilier pe care le alegi pentru că arată bine și piese cărora le apreciezi adevărata valoare după ce începi să le folosești. De cele mai multe ori, masa extensibilă face parte din cea de-a doua categorie.

Având în vedere că multe dintre locuințe au dimensiuni restrânse, livingul devine pe parcursul zilei loc pentru micul dejun, birou improvizat, zonă de studiu, spațiu pentru hobby-uri și, seara, spațiul în care se adună familia. Bun motiv pentru care alegerea unui mobilierul adaptabil reprezintă soluția potrivită să schimbi configurația casei fără să o (re)organizezi complet de fiecare dată.

Sunt suficiente câteva momente obișnuite din viața de acasă pentru ca diferența dintre o masă fixă și una extensibilă să devină evidentă, printre care:

Când vin mai mulți musafiri decât ai planificat

Într-o astfel de situație, masa extensibilă îți simplifică mult organizarea. În loc să cauți soluții provizorii, să apropii două mese cu înălțimi diferite sau să înghesui farfuriile până când nimeni nu mai are loc să își miște coatele, poți extinde suprafața mesei și adapta rapid zona de dining numărului de persoane.

Acesta este unul dintre cele mai importante avantaje ale mobilierului extensibil: îl dimensionezi în funcție de situație. Nu sacrifici zilnic spațiu pentru un eveniment care se întâmplă doar de câteva ori pe lună sau chiar de câteva ori pe an.

Descopera mese extensibile aici care vor schimba atmosfera întâlnirii! Oaspeții stau în jurul aceleiași suprafețe, conversația curge mai ușor, iar grupul rămâne unit. Dacă împarți oamenii între masa principală, insula de bucătărie și o măsuță improvizată, experiența devine inevitabil mai fragmentată.

Crăciunul, Paștele, aniversările și mesele festive sunt momentele în care capacitatea mesei devine brusc foarte importantă. O masă extensibilă îți permite să păstrezi o configurație aerisită în restul timpului și să folosești dimensiunea maximă doar atunci când este necesar. Dacă modelul ales permite adăugarea uneia sau mai multor extensii, poți chiar adapta lungimea mesei în mai multe etape.

Când vrei să folosești inteligent un spațiu mic

O masă mare este confortabilă, dar nu ai nevoie de ea în fiecare moment al zilei. De aceea, masa extensibilă este deosebit de utilă în spațiile în care flexibilitatea valorează mai mult decât dimensiunea permanentă.

În configurația restrânsă poți păstra mai mult loc liber în jurul mesei, iar la nevoie o extinzi. Este un principiu simplu: în loc să amenajezi casa pentru cel mai aglomerat scenariu posibil, o amenajezi pentru modul în care trăiești în majoritatea timpului și îi oferi posibilitatea de a se transforma atunci când apare o nevoie diferită.

Dacă alegi o masă extensibilă pentru patru persoane de la Kalenda, care poate deveni masă pentru șase sau opt, păstrezi o zonă de zi mai aerisită în majoritatea timpului. Când ai musafiri, accepți temporar o configurație mai densă, pentru că atunci ai efectiv nevoie de ea.

În locuințele cu bucătărie și living open space, masa are și rol vizual - creează o tranziție între zona în care gătești și cea în care te relaxezi. Poți folosi acest avantaj inclusiv atunci când schimbi temporar modul în care utilizezi încăperea.

Când aceeași masă trebuie să îndeplinească mai multe roluri

O masă extensibilă devine utilă tocmai pentru că poți modifica spațiul de lucru în funcție de activitate. Pentru micul dejun nu ai nevoie de doi metri de blat, dar dacă lucrezi la un proiect, ai documente, laptop, agendă și alte materiale în jurul tău, centimetrii suplimentari schimbă nivelul de confort.