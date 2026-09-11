Asigurările auto în România: ce arată cele mai recente cifre

Asigurările auto reprezintă o parte importantă a pieței de asigurări din România, reflectând atât dimensiunea parcului auto al țării, cât și riscurile cu care se confruntă șoferii în trafic. Cele mai recente date ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) arată că asigurările auto reprezintă în continuare unul dintre cele mai mari segmente ale pieței, iar statisticile privind siguranța rutieră subliniază importanța unei protecții adecvate.

O piață a asigurărilor auto în continuă creștere

În 2025, asigurările auto, care includ asigurările auto facultative (CASCO) și asigurările de răspundere civilă auto, au însumat aproximativ 15,2 miliarde de lei în prime, reprezentând circa 74% din totalul primelor de asigurări generale din România. Segmentul a crescut cu aproximativ 8% față de anul precedent.

RCA, componenta obligatorie de răspundere civilă auto, a reprezentat aproximativ 10,9 miliarde de lei în prime brute subscrise în 2025, în creștere cu 9,3% față de anul anterior. Asigurările auto facultative, în principal CASCO, au înregistrat de asemenea o creștere, primele ajungând la aproximativ 4,45 miliarde de lei.

Cifrele arată că asigurarea auto nu reprezintă doar o obligație legală pentru șoferii români. Este un segment financiar important, care oferă diferite niveluri de protecție, de la acoperirea daunelor provocate altor persoane până la protecția vehiculului asigurat.

Accidentele rutiere rămân un risc semnificativ

Necesitatea protecției devine mai clară atunci când analizăm datele privind siguranța rutieră din România. Potrivit Comisiei Europene, România a înregistrat 1.478 de decese în accidente rutiere în 2024, iar rata mortalității a fost de aproximativ 77 de decese la un milion de locuitori, printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

Totuși, s-au înregistrat progrese. Datele preliminare pentru 2025 indică o nouă scădere a ratei mortalității rutiere din România, la aproximativ 68 de decese la un milion de locuitori, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 12% față de 2024.

Un număr mai mic de decese este încurajator, însă accidentele continuă să genereze consecințe financiare substanțiale, în special prin daunele produse vehiculelor, costurile medicale și cererile de despăgubire pentru răspundere civilă.

Costul daunelor este în creștere

Costul despăgubirilor este un alt element important al imaginii de ansamblu. În 2025, asigurătorii români au plătit aproximativ 12,3 miliarde de lei în despăgubiri brute totale, dintre care aproximativ 10,2 miliarde de lei pentru asigurări generale.

În cazul RCA, despăgubirile plătite au ajuns la aproximativ 5,9 miliarde de lei, cu 24% mai mult decât în 2024. Dauna medie RCA a crescut la aproximativ 12.248 de lei, în timp ce dauna medie aferentă autoturismelor a fost de aproximativ 11.450 de lei.

Aceste cifre evidențiază un aspect important pentru șoferi: costul unui accident poate fi considerabil mai mare decât prețul anual al unei polițe de asigurare.

RCA și CASCO

RCA și CASCO oferă tipuri diferite de protecție pentru șoferi și vehiculele acestora. RCA este asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, care acoperă daunele materiale sau vătămările corporale provocate altor persoane într-un accident.

CASCO oferă protecție suplimentară pentru vehiculul asigurat, în funcție de termenii și acoperirile incluse în poliță. Poate acoperi riscuri precum daunele accidentale, furtul și alte evenimente prevăzute în poliță.

Fiecare șofer ar trebui să își analizeze propriile nevoi, valoarea vehiculului și nivelul de protecție dorit. RCA oferă acoperirea esențială a răspunderii față de terți, iar combinarea acesteia cu CASCO poate asigura o protecție mai cuprinzătoare, acoperind atât răspunderea șoferului, cât și vehiculul asigurat.

Dincolo de preț

În condițiile în care atât primele, cât și despăgubirile sunt în creștere, compararea polițelor de asigurare auto exclusiv în funcție de preț poate fi înșelătoare. Șoferii ar trebui să analizeze acoperirea efectivă, excluderile, franșizele, serviciile de asistență și procesul de soluționare a daunelor, precum și fiabilitatea și soliditatea financiară a asigurătorului.

În cele din urmă, asigurarea auto înseamnă mai mult decât îndeplinirea unei obligații legale sau plata unei noi facturi anuale. Este o modalitate de a limita impactul financiar al unui eveniment care se poate produce pe neașteptate, de la o coliziune minoră și reparații costisitoare până la un accident grav în care sunt implicate alte persoane.