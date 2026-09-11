Susține Susține

Asigurările auto în România: ce arată cele mai recente cifre

Ringier România
Comentează
carinsuranceseptember
Foto: generată cu AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Asigurările auto reprezintă o parte importantă a pieței de asigurări din România, reflectând atât dimensiunea parcului auto al țării, cât și riscurile cu care se confruntă șoferii în trafic. Cele mai recente date ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) arată că asigurările auto reprezintă în continuare unul dintre cele mai mari segmente ale pieței, iar statisticile privind siguranța rutieră subliniază importanța unei protecții adecvate.

Cuprins:

O piață a asigurărilor auto în continuă creștere

În 2025, asigurările auto, care includ asigurările auto facultative (CASCO) și asigurările de răspundere civilă auto, au însumat aproximativ 15,2 miliarde de lei în prime, reprezentând circa 74% din totalul primelor de asigurări generale din România. Segmentul a crescut cu aproximativ 8% față de anul precedent.

RCA, componenta obligatorie de răspundere civilă auto, a reprezentat aproximativ 10,9 miliarde de lei în prime brute subscrise în 2025, în creștere cu 9,3% față de anul anterior. Asigurările auto facultative, în principal CASCO, au înregistrat de asemenea o creștere, primele ajungând la aproximativ 4,45 miliarde de lei.

Cifrele arată că asigurarea auto nu reprezintă doar o obligație legală pentru șoferii români. Este un segment financiar important, care oferă diferite niveluri de protecție, de la acoperirea daunelor provocate altor persoane până la protecția vehiculului asigurat.

Accidentele rutiere rămân un risc semnificativ

Necesitatea protecției devine mai clară atunci când analizăm datele privind siguranța rutieră din România. Potrivit Comisiei Europene, România a înregistrat 1.478 de decese în accidente rutiere în 2024, iar rata mortalității a fost de aproximativ 77 de decese la un milion de locuitori, printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

Totuși, s-au înregistrat progrese. Datele preliminare pentru 2025 indică o nouă scădere a ratei mortalității rutiere din România, la aproximativ 68 de decese la un milion de locuitori, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 12% față de 2024.

Un număr mai mic de decese este încurajator, însă accidentele continuă să genereze consecințe financiare substanțiale, în special prin daunele produse vehiculelor, costurile medicale și cererile de despăgubire pentru răspundere civilă.

Costul daunelor este în creștere

Costul despăgubirilor este un alt element important al imaginii de ansamblu. În 2025, asigurătorii români au plătit aproximativ 12,3 miliarde de lei în despăgubiri brute totale, dintre care aproximativ 10,2 miliarde de lei pentru asigurări generale.

În cazul RCA, despăgubirile plătite au ajuns la aproximativ 5,9 miliarde de lei, cu 24% mai mult decât în 2024. Dauna medie RCA a crescut la aproximativ 12.248 de lei, în timp ce dauna medie aferentă autoturismelor a fost de aproximativ 11.450 de lei.

Aceste cifre evidențiază un aspect important pentru șoferi: costul unui accident poate fi considerabil mai mare decât prețul anual al unei polițe de asigurare.

RCA și CASCO

RCA și CASCO oferă tipuri diferite de protecție pentru șoferi și vehiculele acestora. RCA este asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, care acoperă daunele materiale sau vătămările corporale provocate altor persoane într-un accident.

CASCO oferă protecție suplimentară pentru vehiculul asigurat, în funcție de termenii și acoperirile incluse în poliță. Poate acoperi riscuri precum daunele accidentale, furtul și alte evenimente prevăzute în poliță.

Fiecare șofer ar trebui să își analizeze propriile nevoi, valoarea vehiculului și nivelul de protecție dorit. RCA oferă acoperirea esențială a răspunderii față de terți, iar combinarea acesteia cu CASCO poate asigura o protecție mai cuprinzătoare, acoperind atât răspunderea șoferului, cât și vehiculul asigurat.

Dincolo de preț

În condițiile în care atât primele, cât și despăgubirile sunt în creștere, compararea polițelor de asigurare auto exclusiv în funcție de preț poate fi înșelătoare. Șoferii ar trebui să analizeze acoperirea efectivă, excluderile, franșizele, serviciile de asistență și procesul de soluționare a daunelor, precum și fiabilitatea și soliditatea financiară a asigurătorului.

În cele din urmă, asigurarea auto înseamnă mai mult decât îndeplinirea unei obligații legale sau plata unei noi facturi anuale. Este o modalitate de a limita impactul financiar al unui eveniment care se poate produce pe neașteptate, de la o coliziune minoră și reparații costisitoare până la un accident grav în care sunt implicate alte persoane.

Informațiile au fost furnizate de specialiști din industria asigurărilor și au la bază următoarele surse oficiale: ASF Romania and Transport European Commission

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Parteneri
Sydney Sweeney, cea mai în vogă imagine de la Hollywood, reclamă la limită pentru o casă de pariuri
Gsp.ro
Sydney Sweeney, cea mai în vogă imagine de la Hollywood, reclamă la limită pentru o casă de pariuri
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
Gsp.ro
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
Parteneri
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Libertateapentrufemei.ro
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Avantaje.ro
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
ALTE ȘTIRI
Un muncitor în construcții care poartă cască galbenă de protecție și mănuși, lucrând la zidirea unui perete din cărămidă roșie pe un șantier.
Știri România
13:47
Salariul mediu brut din România a ajuns la 9.709 lei în iulie. Topul domeniilor cu cele mai mari salarii în 2026
Ladă cu legume proaspăt culese, cartofi,morcovi, sfeclă
Știri România
13:27
Inflația a coborât la 6,2% în august, după vârful de 10,85% din mai. Frames: „Scăderea nu se datorează politicii monetare”
Parteneri
Problema pe care ar trebui să o rezolve orice elev de 15 ani, dar care îi pune în dificultate chiar și pe adulți
Adevarul.ro
Problema pe care ar trebui să o rezolve orice elev de 15 ani, dar care îi pune în dificultate chiar și pe adulți
Victor Becali, dur cu Octavian Popescu: „Drum bun! Să își facă ordine în cap!” Marea problemă a fotbalistului de la FCSB
Fanatik.ro
Victor Becali, dur cu Octavian Popescu: „Drum bun! Să își facă ordine în cap!” Marea problemă a fotbalistului de la FCSB
Salariul mediu net a urcat la 5.820 de lei în iulie, dar puterea de cumpărare a scăzut anual
Financiarul.ro
Salariul mediu net a urcat la 5.820 de lei în iulie, dar puterea de cumpărare a scăzut anual
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
MONDEN
Fetele din cuplu de la Insula iubirii 2026
Stiri Mondene
13:40
Insula iubirii, 11 septembrie 2026. După primele alegeri de date, în vila fetelor răsună în premieră cutia cu surprize
Denisa Nechifor si fiica ei, Rania. Sursa FOTO/ Facebook
Stiri Mondene
13:03
Imagine de colecție cu Adi Cristea, Denisa Nechifor și fiica lor. Rania a împlinit 18 ani și părinții ei au sărbătorit-o la Paris
Parteneri
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de &quot;decreței&quot; se pregătesc de pensionare
Observatornews.ro
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de &quot;decreței&quot; se pregătesc de pensionare
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Parteneri
Gsp.ro
Fosta atletă a devenit ispită: „Nu sunt doar o femeie-trofeu”
Gsp.ro
„Fiartă” pe sport » A fost alături de Chivu la victoria epică din weekend, apoi s-a îmbrățișat cu Antonelli
Parteneri
I-a salvat viața unui om și a fost AMEDAT. Motivul surprinzător
Mediafax.ro
I-a salvat viața unui om și a fost AMEDAT. Motivul surprinzător
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului
Stirilekanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur”
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță
Wowbiz.ro
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță
Florin Busuioc, dezvăluiri despre relatia cu Neti Sandu: „Împărțim aceeași căm....”
Redactia.ro
Florin Busuioc, dezvăluiri despre relatia cu Neti Sandu: „Împărțim aceeași căm....”
Durere fără margini într-o familie din Pitești. Sorin s-a stins din viață la doar 35 de ani, în timp ce se afla în spital
Kanald.ro
Durere fără margini într-o familie din Pitești. Sorin s-a stins din viață la doar 35 de ani, în timp ce se afla în spital
POLITIC
Ilie Bolojan a devenit premier în iunie 2025 și a fost demis prin moțiune de cenzură în mai 2026
Politică
06:29
Ilie Bolojan, reacție după ce AUR a ajuns la aproape 40% în sondaje: „AUR are un avantaj că nu a fost niciodată în guvernare”
Arhiva foto
Politică
10 sept.
Călin Georgescu a reacționat după ce Administrația Prezidențială a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: „Un pas sinucigaș spre angajarea într-un război care nu este al nostru”
Parteneri
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Relația naș-fin, Șumudică – Drăguș, „avariată” de FCSB: „E ciudat să fim adversari”. Vine și Șumi? Exclusiv
Fanatik.ro
Relația naș-fin, Șumudică – Drăguș, „avariată” de FCSB: „E ciudat să fim adversari”. Vine și Șumi? Exclusiv
Putin scoate și sfinții la război: Moaștele unui prinț medieval, trimise pe front
Spotmedia.ro
Putin scoate și sfinții la război: Moaștele unui prinț medieval, trimise pe front
Ultimele știri
Cultură și Vacanțe
14:07
Turismul vitivinicol, noul trend pentru vacanțe în toamna 2026. Destinația UNESCO la doi pași de România unde biletele încep de la 51 de lei
Știri Externe
14:02
Zeci de muncitori veniți dimineața la lucru au aflat că sunt concediați: anunțul Volvo care a falimentat o fabrică veche de peste 400 de ani, în Suedia
Stiri Mondene
13:56
Anunțul făcut de Irina Rimes după ce Theo Rose a urcat pe scena de la Vocea României în postura de concurentă: „Scaunul ăsta rămâne liber”
Politică
13:54
Sorin Grindeanu, atac dur la Ilie Bolojan: „S-a dezumflat umflatul cu pompa de boți”. Ce spune despre zborul privat la Mykonos
Citește mai multe
TRENDING
Știri Locale
11:39
„Ducele”, un primar din Argeș, acuzat că a făcut din bani publici un drum către terenurile sale. Localnicii l-au reclamat la DNA
Știri Locale
10:37
Un general al Armatei Române a fost găsit împușcat în cap, în Prahova
Politică
10 sept.
Ilie Bolojan vorbește despre varianta Luca Niculescu premier și spune că nu se agață de scaun: „Mi-am luat rămas bun și de la doamnele care fac curat”
Știri România
10 sept.
Loto 6/49 din 10 septembrie 2026. Report de peste un milion de euro la 6/49, categoria I
Reportaj
Cultură și Vacanțe
13:35
Am vizitat Uzupis, cea mai mică republică din lume, care are constituție și în limba română: „Locul unde oamenii au dreptul să fie fericiți”
9 americani imbracati in tricouri colorate pozeaza langa un autobuz galben scolar din SUA
Cultură și Vacanțe
12:56
Doi YouTuberi americani celebri, refuzați la granița dintre România și Republica Moldova. De ce au fost întorși din drum cu autobuzul lor școlar
Horoscop pesti pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Pești. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026
Horoscop capricorn pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Capricorn. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026
Horoscop varsator pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Vărsător. Previziuni pentru perioada 12 - 18 septembrie 2026
Plată instant RoPay prin scanare cod QR între telefoane mobile
Bani și Afaceri
9 sept.
Ce este RoPay, cum funcționează și cum îl folosești
Un borcan transparent plin cu pasta de roșii, alături de o lingură din lemn cu bulion și câteva roșii proaspete pe o masă.
Lifestyle
08:28
Cum se face sucul de roșii sau bulionul de casă
Martorul de combustibil aprins pe bordul unei mașini, indicând o autonomie rămasă de 50 km.
Auto
9 sept.
De ce nu este bine să conduci cu rezervorul aproape gol
Calendar din lemn care arată data de 29 februarie, cu o mână ce mută un bloc de la 28 la 29.
Lifestyle
10 sept.
De ce anul are 365 de zile, dar din 4 în 4 ani are 366. Explicația simplă
RAED ARAFAT
BREAKING NEWS
Știri România
13:00
Raed Arafat a fost inculpat oficial în dosarul de contrabandă cu un elicopter. „Timp de 9 ani nu a venit nimeni să ne ceară TVA”
Imaginea îl prezintă pe Nicușor Dan vorbind de la o tribună oficială, având în fundal steagurile României și Uniunii Europene.
Știri România
11:19
Nicușor Dan, editorial în The Washington Times la 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie: „Pentru o zi, toți românii au fost americani”
Imagine de ansamblu cu centrala geotermală din Oradea.
Analiză
Știri România
10:00
„Aurul” fierbinte din subteran. Locurile din România unde sunt rezervoare uriașe de energie geotermală insuficient exploatate
Un urs încearcă să prindă un fruct aruncat de un pasager dintr-o mașină pe 25 iulie 2026 în Arefu, România.
Analiză
Știri România
09:59
Câți urși vor fi extrași prin vânătoare ca măsură de prevenție
Educație juridică în școli
Opinii
10 sept.
PISA provoacă noi răgete de plăcere și disperare
Arhiva foto
Opinii
9 sept.
La muncă, cetățene președinte! România nu mai are timp de pierdut
Nicușor Dan cu ambele brațe ridicate
Opinii
8 sept.
România perplexă
Bancnote euro
Opinii
8 sept.
8 din 10 IMM-uri din România n-au cerut niciun credit în ultimul an: cele mai puţine împrumuturi din UE, dar firme printre cele mai îndatorate
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu