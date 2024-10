A avea un smartphone in ziua de azi nu mai este doar o necesitate ci mai mult de atât. Inca de la apariția primelor modele pe piata larga, au fost apreciate și îndrăgite de utilizatori. Asta datorita utilității și s avantajelor pe care acestea le-au adus in simplificarea vieții de zi cu zi a oamenilor. Iar in timp, au apărut noi și noi modele, care mai de care mai bune. Printre acestea și binecunoscutele iPhone-uri de la Apple. Deși cu un preț mare, constituie o achiziție care merita banii. Atât datorita brand-ului cat și eficientei, sunt o atracție pentru multi pasionați. In prezent, cele mai bune și mai dorite sunt modelele iPhone 16, care sunt la fel de bune și cumpărate second hand.