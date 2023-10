Serialul polițist francez „Brigada” începe în premieră la Focus Sat TV

Din 9 octombrie, Focus Sat TV ne propune serialul „Brigada” (2023), o energică și insolită descindere în lumea unei echipe de elită din Poliția Națională Franceză. Începând din 9 octombrie, Focus Sat TV va difuza, în fiecare seară de luni până joi, de la ora 21.30, câte două episoade ale producției, iar în Aplicația Focus Sat vor fi disponibile toate cele opt episoade, chiar din ziua premierei.

Creat de Jérémie Guez („Frați de sânge”, „O pasăre albastră în inima mea”) și Erwan Augoyard („Spirala crimei”), ambițiosul „Brigada”/„BRI” a fost cea mai de succes lansare a Canal+ Original din ultima vreme. Dinamic și precis construit, serialul urmărește pas cu pas acțiunile unei unități tactice de elită din Poliția Națională Franceză, echivalenta trupelor SWAT din Statele Unite, prezentându-ne, simultan, personaje atașante și câteva realități sociale foarte bine surprinse.

Energizantul perfect

Antrenați să contracareze acțiunile crimei organizate și atacurile teroriste, cei patru tineri membri ai unității B.R.I. („Brigade de recherche et dintervention”) din Paris trebuie să se replieze rapid după ce Said (Sofian Khammes), fost membru în Forțele Speciale, a preluat comanda de la experimentatul Patrick (Bruno Todeschini), acum în retragere, care le-a fost nu doar șef, ci și mentor și model. Rebelul Badri (Rabah Nait Oufella) se luptă ca familia lui, și mai ales vărul infractor, să nu afle că e polițist. Impulsivul Julien (Waël Sersoub) recunoaște că se simte bine doar pe teren și că are probleme de comunicare. Curajoasa Vanessa (Ophélie Bau) face antrenamente incredibil de dure pentru a fi în formă, iar charismaticul și foarte tânărul Socrate (Théo Christine), proaspăt alăturat echipei, pare să ascundă destule secrete dincolo de relaxarea sa cuceritoare. Toți trebuie să acționeze într-o sincronizare perfectă pentru a rezista unor misiuni mai mult decât dificile, mai ales că pe parcurs în munca echipei intervin convingeri și viziuni diferite.

Coordonați de comisarul Ferracci (Emmanuelle Devos), Said, Badri, Julien, Vanessa și Socrate devin o echipă capabilă de acțiuni rapide, urmăriri în trombă, înfruntări corp la corp, dar mai ales deducții complicate, care presupun atenție distributivă, corelare a diverselor piste și o excelentă cunoaștere psihologică a adversarilor.

Provocări multiple

Miza serialului „Brigada” crește, prin urmare, mutând subtil și eficient atenția spectatorului de la acțiunile din teren la motivațiile eroilor și de la concretețea diverselor situații de criză la tabloul mult mai general al provocărilor lumii de azi. Reușita principală a producției lui Jérémie Guez și Erwan Augoyard se regăsește, în primul rând, în modul impresionant în care serialul jonglează cu toate aceste elemente complicate, rămânând însă captivant și alert. Eroii săi nu sunt obligați doar să ia decizii rapide în teren, ci să facă un slalom abil între principialitatea profesională și legăturile implicite cu informatorii care nu ezită să pretindă putere și avantaje, iar scenariul suprapune inteligent cele două planuri.

Faptele reale în care a fost implicată, de-a lungul timpului, această „Brigade de recherche et dintervention” înființată în 1964, printre care atacul armat din redacția publicației „Charlie Hebdo” și atentatul de la Bataclan (ultimul discret evocat aici), care au inspirat serialul, conferă credibilitate suplimentară poveștii. În plus, „Brigada” explorează abil elemente precum structura multietnică a echipei și diferendele cu privire la metodele aplicate în misiuni, adăugând subtilitate și căldură poveștii acestei echipe și stimulându-ne curiozitatea.

Întâlnire între generații

Reușita serialului se datorează în egală măsură distribuției care funcționează fără cusur, făcându-ne să empatizăm cu acești polițiști a căror vigilență nu-și permite vreo pauză. Sofian Khammes („Lumea e a ta”), introvertitul interpret al lui Said, dar și foarte tinerii Ophélie Bau („Mektoub, My Love”), Théo Christine („Gran Turismo”) și Rabah Nait Oufella („În clasă”) asigură prospețimea și agilitatea echipei. În replică, Bruno Todeschini („Fantomele lui Ismael”) și mereu ravisanta Emmanuelle Devos („Citind pe buze”, „Coco înainte de Chanel”) aduc maturitate și exotism unui ansamblu convingător.

„Brigada” – Viața în alertă maximă

Cu o coloană sonoră tonică, semnată de Séverin Favriau („La Belle Époque”), și un montaj agil, „Brigada” reprezintă o alternativă revigorantă la policier-urile contemporane – cu o figură solitară sau un cuplu de polițiști în centru -, antrenându-ne rapid și eficient într-o poveste cu un tempo remarcabil și o capacitate de seducție garantată.

În perioada 9-12 octombrie se vor difuza câte două noi episoade din serialul „Brigada” în fiecare zi de luni până joi, începând de la ora 21.30. Toate cele 8 episoade vor fi integral disponibile în Focus Sat app chiar din ziua premierei, 9 octombrie. Aplicația Focus Sat poate fi testată gratuit timp de 7 zile.

Sursa foto: Focus Sat TV