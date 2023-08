East 17, Mr. President, La Bouche, Cappella și Fun Factory, la We Love Music Festival! Ce își doresc artiștii să aibă la dispoziție în backstage!

Dintre artiștii internaționali, organizatorii We Love Music Festival ne-au dezvăluit ce și-au dorit să aibă în cabina lor din backstage, East 17, Mr. President, La Bouche, Capella și Fun Factory.

East 17 vrea sushi și fructe de mare în cabina de lângă scenă

East 17 va cânta chiar în prima seară de We Love Music Festival desfășurat pe Platoul Feteni de la Râmnicu Vâlcea, mai precis vineri, pe 18 august. În afară de fructe, sushi, bere, Red Bull și Prosecco, legendara trupă pop de băieți care a făcut furori în perioada 1991-1999, nu a avut mari pretenții pentru backstage. Au vândut peste 18 milioane de albume în toată lumea iar acum vin să scrie istorie pe scena de la Râmnicu Vâlcea și să cânte împreună cu fanii care abia îi așteaptă cele mai cunoscute melodii ale lor precum: “Let it rain”, “Stay another day”, “Hold my body tight”, “House of love”, “Thunder” și multe altele.

Carnea de porc și fructele de mare nu sunt preferatele lui Mr. President

Recomandări Directorul companiei de transport Arad, unde o femeie a murit târâtă de tramvai: „E vechi de 60 de ani”. Primăria, amendată în trecut de CNCD pentru că nu a accesibilizat transportul

Au ajuns pe poziția cu numărul 21 în topul Bilboard Hot 100 cu al lor “Coco Jambo”! Este vorba de Mr.President, proiectul german de eurodance, care a cucerit toată lumea atunci când în 1996 a lansat single-ul “Coco Jamboo” care se va auzi pe 19 august și la We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea.

Cunoscuții artiști sunt foarte modești și nu le-au dat bătăi de cap organizatorilor de la We Love Music Festival, Mr. President și echipa să dorind la scenă ceai de ghimbir sau fresh-uri de ghimbir cu miere și limes, apă de cocos, apă plată, sucuri de fructe, mai multe snaks-uri pentru gustări, câteva sticle de șampanie bună, câteva băuturi preferate, 2 kg de gheață, pahare, șervețele, prosoape, cerând în mod expres ca sandvișurile și carnea pe care le vor consuma să nu fie de porc sau fructe de mare, ci doar de vită, pui sau miel.

La Bouche adoră platourile cu fructe

La Bouche urcă pe scena We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea în a doua seară, pe 19 august. Nu au avut mari cerințe și se axează pe fructe și apă plată.

Platouri de fructe și brânză, apă la temperatura camerei, jeleuri, lumânări parfumate cu aromă de vanilie, masă de make-up cu leduri și lumini, cam asta își doresc cei de la La Bouche să aibă în dressing room la We Love Music Festival de la Râmnicu Vâlcea.

Recomandări Un cadru universitar reacționează după ce Serbia are două universități în primele 1.000 din lume, Ungaria are patru și România a pierdut-o pe singura pe care o avea – Shanghai Ranking 2023

Cu toții am ascultat în anii 90 cele mai cunoscute melodii La Bouche precum “Be my lover”, “Sweet Dreams”, “You wont forget me”, “Tonight is the night” sau “I love to love”.

Cappella se “tratează” cu ciocolată

Cappella urcă pe scena festivalului de la Râmnicu Vâlcea aflat la a doua ediție chiar în ultima seară, pe 20 august. Grupul muzical italian eurodance a fost format în 1987 și a avut cel mai mare succes la începutul anilor 1990. “U got 2 let the music”, “U&Me”, “Move on baby” sunt cele mai cunoscute melodii ale lor. Și-au dorit la scenă apă minerală și mai multe sucuri acidulate, Monster drinks, bere și ciocolată!

Fructe proaspete, bomboane, vin și sucuri de toate felurile pentru Fun Factory

Grupul german eurodance Fun Factory, care s-a bucurat de succes de-a lungul anilor 90 va răsuna din plin pe Platoul Fețeni de la We Love Music Festival. Fun Factory va cânta pe 20 august la Râmnicu Vâlcea și pe lângă 2 kilograme de gheață și 12 sticle de apă minerală și-au dorit să mai aibă în cabină suc de portocale, suc de mere, vin alb de calitate, alte băuturi și sucuri acidulate, diferite snacks-uri, bomboane și fructe proaspete.

Nu există petrecere în anii 90 la care să nu răsune melodiile cântate de Fun Factory: “Celebration”, “I wanna B with U”, “Take your chance”, “Close to you”, “Dont go away”.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Klaus Iohannis, acuzat de TRĂDARE. Anunțul care a ȘOCAT România

Viva.ro Lavinia Șandru, adevărul dureros despre divorțul de Darius Vâlcov, tatăl fiicei sale: 'De cinci ani...' Ce a dezvăluit și Rareș Bogdan despre căsnicia ei

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

FANATIK.RO Foto în premieră națională! Daniel Şendre dezvăluie adevărul la 7 ani de la farsa PCH la Steaua – Manchester City

Știrileprotv.ro Bătaie pe plaja din Eforie Nord între salvamari și turiști nemulțumiți că nu erau lăsați să intre în mare. VIDEO

Observatornews.ro "Fata era agățată în capătul pasarelei și abia se mai ținea". El este Dani, tânărul care a salvat-o pe adolescenta de 16 ani din Mamaia, pentru care trei oameni au murit

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro Ce mașină conduce fiica Andreei Esca. Alexia Eram și-a cumpărat modelul visurilor din banii proprii: 'Fericită de achiziție'