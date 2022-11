ELLE FASHION – FOCUS: OBSESIA PALTONULUI. O piesă-cheie în fiecare garderobă, paltonul este nu doar funcțional, ci poate fi și extrem de stylish. Află de la Domnica Mărgescu cum să alegi unul care se va potrivi mulți ani de-acum înainte stilului tău.

ELLE FASHION – OPERAȚIUNEA DULAPUL: Află secretele de stil ale tânărului designer Beatrice Ilie, și mai ales cum reușește mereu să dea o notă de masculinitate elegantă ținutelor sale feminine.

ELLE SHOPPING– Fie că alegi să porți ținute clasice și monocrome în acest sezon, fie că te aventurezi într-un teritoriu mix & match, Maurice Munteanu are recomandările perfecte pentru tine.

ELLE FASHION – REÎNTOARCEREA LUI TOMMY HILFIGER LA NEW YORK FASHION WEEK!Domnica Mărgescu îți relatează, din primul rând, cum a arătat întoarcerea acasă a unui clasic al modei americane.

ELLE AGENDA – PORTRET DE AGENDĂ: Tânăra regizoare Ilinca Prisăcariu, într-o incursiune în lumea teatrului de azi și a proiectelor ei, care întotdeauna prioritizează mesajul și impactul direct asupra spectatorilor.

ELLE AGENDA – Expozițiile, filmele, serialele și cărțile despre care să știi în noiembrie, ca să-ți pui la punct agenda cu cele mai interesante recomandări.

Recomandări Inculpații Hexi Pharma, condamnați la închisoare în primă instanță, au susținut la ultimul termen că faptele s-au prescris. Procurorul nu i-a contrazis

ELLE FASHION – WHICH LIVES MATTER? După un Paris Fashion Week tumultuos și marcat de un eveniment rasist de anvergură, Maurice Munteanu face un bilanț al lucrurilor (și vieților) care contează în această mare arenă publică.

ELLE INTERVIU – CRINA SEMCIUC, O FEMEIE DE TREABĂ. În cel mai recent film al lui Paul Negoescu, Oameni de treabă, Crina Semciuc este o văduvă vulnerabilă pe care toată lumea proiectează prejudecăți. Ea e, însă, decisă să-și vadă de viață.

ELLE SPECIAL – NU E DOAR PĂR. Alopecia poate fi dureroasă, dar deja un subiect comod pentru o parte a populației. În cazul femeilor, însă, ravagiile pe care le face asupra psihicului au alte conotații. Gabriela Calițoiu a vorbit cu femei care și-au pierdut părul… și apoi și-au recâștigat încrederea în ele.

ELLE DOSAR: 4 CONVERSAȚII DESPRE PROBLEMELE ȘI DREPTURILE FEMEILOR DIN ROMÂNIA. 4 femei de vârste diferite, care activează într-un sens sau altul în beneficiul femeilor de la noi, fac un bilanț optimist al unei situații sumbre.

ELLE COVER STORY – FEARLESS FASHION. Eternul negru nu va ieși niciodată din modă. Domnica Mărgescu îi aduce un omagiu și îl accesorizează cu bijuterii spectaculoase, ca să-ți demonstreze cât de puternică este nuanța preferată a iubitorilor modei.

Recomandări Statul român plătește lunar 6.500 de lire chirie pentru directoarea ICR Londra, care n-a vrut să stea într-un apartament gratuit. Cum explică MAE

ELLE FASHION – AUTUMN IN THE CITY.Află de la Daria Georgescu cum să porți piese din stofă, tricotaje din lână, accente mătăsoase și un dram de nonconformism în această toamnă.

ELLE BEAUTY – BEAUTY SECRETS: Ce ascunde în portfard creatoarea de conținut Andreea Cristea? Află de la ea produsele care nu-i lipsesc, trucuri esențiale de îngrijire și cum se raportează la frumusețe.

ELLE BEAUTY – FOCUS: THE MAGIC OF RETINOL. Ingredientul-minune al ultimului an e mult mai mult decât o substanță la modă în industria frumuseții. Ar putea fi cheia către tenul pe care ți l-ai dorit mereu.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO O recunoști? În urmă cu 10 ani era o faimoasă prezentatoare TVR, acum este măritată cu un celebru milionar din România

Playtech.ro ȘOC! Mesajul Simonei Halep care a dezgustat lumea tenisului: ‘E spălată pe creier’

Viva.ro George Buhnici, un nou derapaj! Ce declarația șocantă a făcut: „Bărbații câștigă salarii mai mari.."

Observatornews.ro Coşmarul românilor care şi-au luat apartament în "dormitorul Clujului". Problemele se văd până şi din satelit

Știrileprotv.ro O familie de români care și-a luat un animal exotic a fost îngrozită când a crescut. Omora animalele pe care le prindea

FANATIK.RO Critici dure la adresa lui Tudor Chirilă. Juratul de la Vocea României a atras antipatie după gestul făcut în fața unei concurente

Orangesport.ro Documentul ”bombă” semnat de Vasile Dîncu în ultima zi ca ministru al Apărării. Abia acum s-a aflat despre el

HOROSCOP Horoscop 8 noiembrie 2022. Balanțele au o zi dificilă, în care lucrurile nu vor merge așa cum au sperat, dar nu au motive să se descurajeze