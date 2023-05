Sub sloganul ”Ai livrare gratuită la comanda favorită”, campania se adresează exclusiv deținătorilor de card Leroy Merlin și este activă până pe 15 iunie în toate magazinele fizice din țară, dar și pe platforma leroymerlin.ro.

Iată cum poți beneficia de livrare gratuită la Leroy Merlin

Pe durata campaniei, costul de transport pentru produsele de volumetrie mică, sub 31 kg, cu o lungime a laturii de 1,7 metri și cu o greutate maximă a coșului de 100 kg, este zero. Conform mecanismului de campaniei, se va efectua o măsurare atât a masei, cât și a greutății volumetrice și se va lua în calcul cea mai mare valoare livrată prin curier.

Costul de transport este anulat în condiții de Livrare Express, pentru comenzi de maxim 10 tone sau 60 de metri cubi, în limita a 20 de km distanță de la magazinul care furnizează produsele. Pentru comenzile plasate în magazinele fizice, poți beneficia de livrare gratuită în limita a 20 km distanță de magazin, în condiții de Livrare Express sau Livrare Macara. Comenzile din magazin care implică alte opțiuni de livrare, nu sunt eligibile pentru campania aflată în curs.

Pentru a asigura o livrare rapidă și eficientă a comenzilor, Leroy Merlin colaborează cu parteneri atent selectați, care împărtășesc aceeași viziune a performanței și se angajează să ofere o experiență pozitivă de livrare pentru toți clienții.

În plus, Leroy Merlin are grijă în permanență să pună la dispoziția clienților produse și servicii de calitate, la cele mai mici prețuri. De aceea, prețurile sunt monitorizate zilnic de către o echipă dedicată, iar acolo unde este cazul, sunt ajustate. Iar, cu această campanie, ai produse de amenajare la cel mai mic preț, cu zero costuri de livrare.

Leroy Merlin este liderul european al pieței de bricolaj, cu o istorie de peste 90 de ani ca retailer specializat pe construcții, decorațiuni și grădinărit. Companie inovatoare din cadrul ADEO, Leroy Merlin deține 800 de magazine în 15 țări din Europa, Asia, Africa și America de Sud. Peste 115.000 de colegi fac parte din familia Leroy Merlin. Aflată într-un progres constant, compania ADEO a devenit cea mai mare companie franceză de pe piața internațională. În prezent, companiile grupului ADEO sunt recunoscute peste tot în lume prin numeroasele premii “Great Place to Work Institute”.

În România funcționează 20 magazine Leroy Merlin, cu peste 3000 de angajați în 14 orașe: București, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiești, Brașov, Constanța, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Bacău, Iași, Timișoara, Oradea și Târgoviște.

