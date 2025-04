Oportunități și Provocări

Potrivit datelor statistice comunicate de Phillip Morris România în timoul webinarului „The evolving regulatory landscape in the EU: Opportunities and Challenges”, statutul juridic variază de la interdicții de vânzare și de import, vânzări pe bază de rețetă, diverse tipuri de restricții privind aromele, limite privind conținutul de nicotină până la restricții de piață reduse sau inexistente.

O observație surprinzătoare este că justificările pentru diferitele dispoziții au în comun faptul că toate pretind a fi bazate pe dovezi. Cum se poate așa ceva?

În plus, poate fi perceput ca un paradox faptul că țările cu o prevalență ridicată a fumatului au cea mai mare tendință de a introduce cele mai stricte restricții privind alternativele nicotinice.

Bulgaria ar putea fi un exemplu ilustrativ, cu recenta sa punere în aplicare a unei interdicții privind țigările electronice. Dar chiar și în țările care au reușit să reducă fumatul la un nivel scăzut – datorită unei infrastructuri solide de control al tutunului în combinație cu disponibilitatea alternativelor la nicotină – accesul pe piață al produselor necombustibile este înăsprit.

Generat de succesele inițiale, obiectivul inițial al unei societăți fără fumat în aceste țări – Marea Britanie și Norvegia ar putea fi exemple – s-a extins treptat dincolo de domeniul său de aplicare inițial către un obiectiv viitor de societate fără nicotină, fără nicio utilizare recreativă a nicotinei. Este posibil acest lucru?

Reglementările internaționale trebuie să fie bazate pe tipurile de consumatori

Karl Erik Lund, cercetător principal la Institutul Norvegian de Sănătate Publică din Norvegia, a explicat că reglementările din domeniul tutunului și al fumatului trebuie să se concentreze și să fie bazate pe diferitele tipuri de consumatori, pe care el i-a pus în trei categorii distincte:

Utilizatorii disonanți: Au un sentiment de disconfort atunci când consumă produse cu nicotină deoarece comportamentul lor nu se aliniază cu convingerile personale și au o stare cognitivă care crește interesul pentru renunțarea la fumat;

Utilizatorii ambivalenți: Au sentimente mixte referitoare la produsele din tutun și sunt într-o stare cognitivă fluctuantă în ceea ce privește dorința de a renunța la fumat;

Utilizatorii consonanți: Au sentimente pozitive care le depășesc pe cele negative atunci când vine vorba de fumat și produse cu nicotină și au un interes slab spre moderat în a renunța la fumat

În acest sens, Lund subliniază faptul că legislatorii ar trebui să se concentreze pe categoria vulnerabilă de consumatori, care își doresc să se lase dar nu au posibilitatea. De asemenea, el mai susține că reglementările ar trebui să fie realizate fără să fie un focus pe tineri, riscuri și limite, ci pe consumatorii deja existenți.

Alternative pentru fumat

Damian Sweeney, Președinte al New Nicotine Alliance Ireland, o asociație de apărare a consumatorilor și o organizație caritabilă înregistrată pe care a co-fondat-o în 2019, susține că reglementările pentru fumat trebuie realizate astfel încât alternativele la fumatul clasic să devină mai accesibile din punct de vedere financiar, astfel încât consumatorii să poată lua în calcul schimbarea.

Sweeney, care s-a lăsat de fumat cu ajutorul vape-urilor, susține că alternativele ar trebui, de asemenea, să fie la fel de ușor de găsit precum țigările clasice, astfel încât fumătorii să poată ușor să renunțe la obiceiurile lor anterioare.

De asemenea, Clive Bates, director al companiei Counterfactual din Marea Britanie, susține că pentru o mai bună reglementare, legiuitorii trebuie să înțeleagă nicotina și efectele sale.

Astfel, Bates explică faptul că acest lucru este deficitar în Europa, deoarece legiuitorii deja au început să interzică alternative la fumatul clasic, care au devenit povești de succes pentru alte state.

Spre exemplu, în Suedia fumatul a scăzut drastic în ultimii ani, însă consumul de nicotină s-a păstrat, datorită unei alternative la fumat numită Snus, pouch-uri cu nicotină, cu arome, care se introduc în gură.

În cazul Suediei, odată cu apariția acestui produs, numărul persoanelor care fumează s-a diminuat, iar bolile asociate fumatului clasic, precum cancer de plămâni sau de gât s-au înjumătățit. Cu toate acestea, Snus, produsul alnternativ care a revoluționat piața produselor cu nicotină din Suedia, este interzis în toată Europa.

Astfel, Clive susține că pentru a avea noi reglementări care chiar să scadă numărul de fumători, utilizatorii trebuie să aibă acces la alternativele pe care și le doresc, astfel încât să le fie mai ușor să renunțe.

În același timp, Andrzej Fal, președinte al Societății poloneze de sănătate publică și director al Institutului de Științe Medicale din Polonia, susține că, pentru a scădea numărul de fumători din Europa, legiuitorii trebuie să ia în calcul relaxarea interdicțiilor deja impuse pentru produse precum vape-urile.

Fal mai subliniază și că, alternativele pentru fumat trebuie să fie marketizate precum un ajutor pentru persoane care deja fumează țigări clasice și această piață nu trebuie să încerce să atragă noi consumatori, care nu fumau până acum.

Obiectivul final pentru tutunului: MPOWER

Karl Erik Lund a prezentat o schemă pe care legiuitorii ar trebui să o urmeze atunci când vine vorba despre reglementări ale pieței tutunului, astfel încât numărul fumătorilor să scadă iar bolile asociate fumatului să se diminueze.

Această schemă, numită MPOWER, se bazează pe șase principii: Monitorizare, Protecție, Ofertă, Avertisment, Punere în aplicare și Scumpiri.

Astfel, pentru o mai bună gestionare a piața tutunului, experții sugerează că primul pas trebuie să fie monitorizarea utilizării tutunului și politicilor de prevenție. De abia apoi este încurajată introducerea de măsuri de protecție pentru utilizatori, apoi oferte de programe care să îi ajute pe utilizatori să renunțe, avertismente despre pericole, interdicții pentru reclame la tutun și, ca ultim pas, mărirea taxelor pentru tutun.

