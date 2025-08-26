Fraudele financiare, ținute la distanță: aproape 400.000 de accesări pe soluțiile de siguranță digitală din Home’Bank

Protecția financiară online a devenit mai importantă ca niciodată, iar recent, ING Bank România a arătat că românii încep să ia în serios siguranța digitală. Cu aproape 400.000 de vizite în doar 11 zile, Kitul de siguranță din aplicația HomeBank s-a dovedit a fi nu doar o soluție, ci o necesitate reală, mai ales într-o perioadă delicată precum cea a vacanțelor.

Cine și-ar fi imaginat că „gogoșile financiare” – termenul creativ folosit de campania ING – ar putea reprezenta o metaforă atât de potrivită pentru tentațiile false sau capcanele la care ne putem expune atunci când ne relaxăm? Tocmai de aceea, mesajul campaniei „Distracție în siguranță, fără gogoși financiare” vine ca un avertisment prietenos: nu lăsa distracția să te facă vulnerabil.

Kitul de siguranță din HomeBank reunește instrumente esențiale pentru a ține frauda la distanță – de la autentificarea biometrică, care face accesul în cont rapid și sigur, la funcția de geolocalizare ce poate bloca tranzacțiile suspecte realizate din alte țări, până la notificările push care te țin mereu informat. Toate acestea împreună oferă un strat suplimentar de protecție, în timp ce responsabilitatea personală – cum ar fi evitarea link-urilor suspecte – rămâne vitală.

Ce mi-a atras atenția este faptul că oamenii chiar folosesc aceste opțiuni – zeci de mii de activări într-o perioadă atât de scurtă arată că românii înțeleg importanța prevenirii. Și să fim sinceri, prevenția e mult mai ușoară (și mai puțin costisitoare) decât să faci față consecințelor unei fraude financiare, mai ales când vine vorba de bani încercați să fie furați din conturile noastre în vacanțe.

Iar campania nu s-a limitat doar la un apel pe ecranele telefonului – pe litoral, pe plajele de la Neversea și pe cele din Constanța, distracția a fost combinată cu educația financiară într-un mod cu totul neașteptat. Cu concursuri, premii, quiz-uri și chiar un mentalist, mesajul a ajuns la public într-un mod creativ și memorabil.

Ingineria socială a fraudatorilor capătă forme tot mai sofisticate, iar campaniile de acest tip ne aduc aminte că, în era digitală, cea mai bună apărare rămâne informația corectă și vigilența. Așa că, dacă încă nu ai verificat ce protecție ai activată în HomeBank, poate e momentul să faci pasul acesta simplu – un gest mic, care poate să-ți protejeze relația ta cu banii. Pentru că, în final, siguranța ta financiară nu trebuie să fie „o gogoșă dulce-de-lege”, ci un plan bine pus la punct care să-ți permită să te bucuri cu adevărat de vacanță, fără griji.

Kitul tău de siguranță este disponibil în HomeBank -> secțiunea Mai multe -> Securitate și login. Pentru mai multe informații despre cum vă puteți proteja împotriva fraudatorilor puteți afla din secțiunea antifraudă creată de ING Bank România.