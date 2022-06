Jewelry Seven, atelierul de bijuterii custom în care pasiunea se îmbină cu creativitatea

Originar din Târgu Jiu, Victor Popa a vrut să dea, inițial, la Facultatea de Arhitectură din București, dar viața avea alte planuri. N-a intrat la Arhitectură, a urmat alte două facultăți, însă și-a păstrat vie latura creativă. Părinții aveau încă de la începutul anilor 2000 o bijuterie în Târgu Jiu, așa că atunci când Victor s-a căsătorit și s-a mutat înapoi în oraș împreună cu soția și copilul a știut exact ce vrea să facă – să-și folosească pasiunea pentru bijuterii și creativitatea ca să sprijine afacerea familiei. Cam în aceeași perioadă, însă, a aflat de existența unor fonduri europene dedicate antreprenorilor la început de drum și a hotărât să pornească propriul business în domeniu. Ca să se pregătească pentru acest pas, Victor a urmat un curs de bijuterie la școala Assamblage unde a învățat bazele și ce implică procesul de creare a unei bijuterii de la zero, iar cu ajutorul unor fonduri europene și-a cumpărat utilaje specifice și materiale. Așa a luat naștere, în 2018, Jewelry Seven, un atelier de bijuterii custom de care Victor se ocupă împreună cu o doamnă bijutier mai în vârstă de la care fură secretele meseriei și învață constant lucruri noi – „Dânsa a prins perioada cu bijuteria aceea doar de mână, de la zero, cu aur românesc, puțin altă poveste, în care lumea aprecia lucrul manual și știa că trebuie să plătești extra pentru lucrurile de genul.”

Pentru că și părinții au o afacere în domeniul bijuteriei, Victor a decis ca spațiul atelierului Jewelry Seven să se afle chiar lângă magazinul lor. „Ai mei au o bijuterie, un magazin fizic, aici în oraș, atelierul este chiar lângă. Pe asta ne bazam foarte mult, am făcut un contract de colaborare, ei îmi aduceau comenzi și așa mai departe”, explică Victor. „La 2-3 luni de când am dat drumul afacerii, am încheiat acest contract cu cei de la eMAG Marketplace”. Iar din acest moment, spune Victor, comenzile au început să vină și din online și cererea să crească. Colaborarea cu eMAG l-a ajutat și să se organizeze pentru că, mulțumită regulilor stricte, Victor a trebuit să-și planifice atent etapele și producția – „A trebuit să acordăm prioritate, lucru care pentru noi a fost bun”. În plus, comisionul preferențial al programului Deschide România e și el un avantaj major, iar faptul că producătorii sunt marcați distinct pe site ca producători locali a ajutat mult, mai ales în perioada pandemiei. „A fost decisiv acest program Deschide România pentru că oferă comisioane mai mici producătorilor români. Este și semnalat special și separat în pagina eMAG, astfel încât clientul să-și dea seama de acest lucru, că suntem producători români, că achiziționează de la un producător român, lucru pe care l-am văzut destul de important și pe care l-am simțit foarte mult în perioada de pandemie, când toată lumea pe Internet începuse o campanie de susținere a economiei din România. Noi în perioada respectivă chiar am avut, prin intermediul eMAG Marketplace, creșteri semnificative”, explică Victor.

Recomandări VIDEO. Mașinile CJ Neamț, prinse la excavat pietriș sub „podul groazei” de la Girov, deși legea o interzice. La apariția jurnaliștilor, oamenii și utilajele s-au evaporat

Afacerea s-a dezvoltat, iar în prezent clienții pot găsi la Jewelry Seven aproximativ 28 de tipuri de produse, de la pandantive și inele, la cercei. Atelierul poate produce bijuterii manual și pe comandă, lucrează doar cu aur și argint și este dotat și cu tehnologie nouă care permite tăierea automată a materialelor. De obicei, cererile de bijuterii personalizate pleacă de la o bijuterie pe care clientul a văzut-o la o cunoștință sau pe Internet și și-ar dori să poarte ceva similar. „De la o poză în principiu pleacă totul, după aceea noi creionăm, așezăm pe hârtie un proiect care să fie asemănător”. Pentru că îi place să-și pună creativitatea la treabă, însă, Victor Popa recunoaște că nu-i place să producă bijuterii identice cu sursa de inspirație, ci să adauge mereu o notă de originalitate ca bijuteria să fie cu adevărat unică. „Creionăm acel proiect, clientul își dă OK-ul sau nu. Dacă este de acord mergem mai departe, topim material și de acolo începe procesul”, completează el. Cele mai populare produse sunt brățările din ață cu un pandantiv din argint, lănțișoarele cu nume și brelocurile auto personalizate. Victor spune că tendințele de pe piață s-au schimbat și că lumea se uită acum mai mult la preț și e mai puțin dispusă să vadă bijuteriile ca investiții durabile în care calitatea materialelor e pusă pe primul loc.

Recomandări Important analist militar din spațiul post-sovietic: „Rusia va fi epuizată, iar Ucrainei nu o să-i permită nimeni să cedeze”. De ce nu dă Occidentul mai multe arme Kievului

Deocamdată, Jewelry Seven nu are un site propriu, dar Victor își comercializează produsele pe eMAG Marketplace, de unde primește și cele mai multe comenzi. Comenzi mai vin și în magazinul părinților, de la o serie de bijuterii partenere și de pe rețelele de socializare. În perioadele din apropierea sărbătorilor atelierul primește sute de comenzi pe lună. Unele dintre bijuterii se pot executa în doar câteva ore, însă prevederile legale care presupun marcarea și ștanțarea bijuteriilor fac ca, de la idee la expedierea produsului, să treacă, de obicei, una sau două zile.

Recomandări Comisia Europeană sprijină solicitările Ucrainei și Moldovei pentru a obține statutul de candidat pentru aderarea la UE

Oricum ar fi, clienții sunt mulțumiți și, spune Victor, apreciază, rapiditatea cu care primesc comenzile din online, în primul rând, dar și alte aspecte cum ar fi calitatea bijuteriilor și faptul că se pot bucura de ele mult timp, fără probleme. Pentru comenzile din magazinul fizic al părinților clienții sunt cei mai încântați de viteza cu care sunt rezolvate rupturile sau alte inconveniente acoperite de garanție – „Producem multe bijuterii pe bază de șnururi, ață, gută din aceea de pescuit, care mai cedează că uneori e normal, și din cauza uzurii și așa mai departe, și încercăm să rezolvăm în cel mai scurt timp posibil. Lucrurile acestea sunt apreciate în principiu – calitatea serviciilor și serviciile pe care le oferim”. Chiar dacă părerile clienților sunt foarte bune, Victor spune că nu-i place să se laude și preferă să lase munca să vorbească în locul lui. Cel mai mulțumit se simte atunci când știe că poate oferi servicii de calitate – „Aici e o întrebare la care probabil ar trebui să vină un răspuns mai pompos. Mă bucură faptul că putem să satisfacem nevoia clientului, să-i aducem o bijuterie la un preț corect”.

Planificarea și documentarea au fost, spune Victor Popa, cele mai importante, pentru succesul afacerii. Sfaturile primite la început de la oameni din domeniu și strategia gândită pe termen lung l-au ajutat să planifice eficient resursele și materialele de care avea nevoie ca să înceapă cu dreptul în business. A ales să investească 90% dintre fondurile europene accesate doar în aparatură și tehnologie specifică pentru bijuterie, chiar dacă în momentul în care a deschis atelierul nu avea pregătirea necesară să le folosească pe toate. A fost un pariu pe care Victor l-a câștigat, iar asta recomandă acum tuturor celor care vor să facă pasul spre antreprenoriat, să se documenteze și să facă strategii clare pentru a avea succes – „să nu se arunce cu capul în foc fie ce-o fi, pentru că mulți fac treaba asta, inclusiv dacă au primit aceste fonduri și au avut șansa să cumpere aparatură, efectiv nescoțând niciun ban din buzunar în final pentru investiția inițială, au dat greș.”, completează el.

Pentru viitor, Victor vrea să modernizeze linia de producție a Jewelry Seven pentru că tehnologia din domeniul bijuteriilor avansează rapid. În plus, echipa atelierului se va mări, iar Victor vrea să caute și noi parteneriate cu alte bijuterii din România. Speră că va reuși pentru că viitorul afacerii este orientat spre dezvoltare, explică el.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro Cât a ajuns să coste un litru de ulei în Kaufland România. Clienții au crezut că nu văd bine

Observatornews.ro Cine sunt cei 560.000 de români cărora ANAF vrea să le controleze averile. "Venim după voi!"

HOROSCOP Horoscop 17 iunie 2022. Vărsătorii sunt în elementul lor, ceea ce înseamnă mai multă încredere în sine, dar și o aroganță subtilă

Știrileprotv.ro Anunțul făcut de ANAF. Peste 500.000 de români sunt vizați

Orangesport.ro Vladuţa Lupău, marcată toată viaţa de ceea ce s-a întâmplat la o petrecere de politicieni. A povestit pentru prima oară ce a trăit acolo

PUBLICITATE Cum a ajuns HeartWork afacere de peste jumătate de milion de euro