O nouă invitație în culisele McDonald'®: a doua ediție Open Days din 2026

Gustul familiar al produselor McDonald's are la bază ingrediente atent selectate și standarde de calitate și siguranță alimentară respectate în fiecare zi. De la alegerea furnizorilor până la pregătirea comenzilor, fiecare etapă contribuie la experiența pe care clienții o regăsesc în restaurante.

Între 19 octombrie și 1 noiembrie, McDonald's redeschide bucătăriile restaurantelor participante de tip Drive-Thru și In-Store, în cadrul celei de-a doua ediții Open Days din acest an.

Tururile ghidate le oferă clienților ocazia să urmărească traseul ingredientelor în restaurant, de la depozitare până la prepararea produselor. Participanții pot descoperi cum lucrează echipele și cum aplică regulile de siguranță alimentară, având totodată posibilitatea de a adresa întrebări direct în timpul vizitelor.

De la ingrediente la produsele preferate

În România, McDonald's colaborează cu furnizori din țară și din alte state europene, prin parteneriate pe termen lung. În prezent, 40% dintre ingredientele utilizate în restaurante provin de la parteneri locali, printre care Transavia, Eisberg, Lantmännen Unibake, Familia Toneli, Râureni și Olympus.

Ouăle folosite pentru produsele de mic dejun provin de la Familia Toneli și sunt preparate proaspăt în restaurant. Chiflele sunt realizate din grâu românesc în fabrica locală a grupului Lantmännen Unibake și trec prin mai multe etape de control înainte de a ajunge în restaurante.

Pentru majoritatea produselor cu pui, carnea fragedă provine de la Transavia, unul dintre cele mai cunoscute businessuri de familie din România. Pentru burgerii de vită, carnea este furnizată de producătorul lituanian Biovela și este asezonată în restaurant doar cu sare și piper, pentru a-i păstra gustul specific.

Cartofii prăjiți McDonald', furnizați de Lamb Weston și Farm Frites, sunt obținuți din cartofi întregi, din soiuri selectate pentru a îndeplini cerințele companiei. În restaurant, echipele urmează proceduri precise de depozitare, manevrare, prăjire și sărare, care contribuie la gustul și textura cunoscute.

Legumele și salatele proaspete sunt furnizate de Eisberg, iar laptele folosit pentru cafele provine de la Olympus și este colectat de la ferme din România. La rândul său, Râureni folosește pentru sucul de mere fructe crescute în livezile și fermele proprii sau selectate de la producători locali din întreaga țară.

Calitate susținută prin verificări constante

McDonald's vinde anual în România peste 100 de milioane de burgeri, dintre care peste opt milioane de Big Mac și peste 35 de milioane de McPuișor. În 2025, restaurantele au servit aproximativ 400.000 de clienți în fiecare zi și au înregistrat peste 59 de milioane de comenzi. Astfel, anual, în restaurantele din întreaga țară ajung peste 4.000 de tone de carne de pui local, peste 1,5 tone de legume și salate proaspete și aproximativ 1,5 milioane de ouă proaspete.

Pentru ca produsele să respecte aceleași standarde de calitate și siguranță alimentară, verificările încep înainte ca ingredientele să ajungă în bucătărie și continuă în restaurant. Indiferent de origine, furnizorii sunt certificați conform standardelor recunoscute de Global Food Safety Initiative și trec anual prin audituri de siguranță alimentară și responsabilitate socială. Produsele sunt supuse analizelor microbiologice, iar echipele din restaurante verifică zilnic punctele critice de control.