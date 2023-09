Surprinde sentimentul nesfârșit al verii cu Catrice HOLIDAY UP BOX

Amintind de cele mai frumoase plaje, Catrice HOLIDAY UP BOX conține binecunoscutele produse Holiday Skin Bronze & Glow palette, Plump It Up Lip Booster gloss într-o nuanță irezistibilă de portocaliu Fake It Till You Make It și CADOU o eșarfă mătăsoasă.

Pentru un efect sărutat de soare pe față

Bronzerul este cu siguranță unul dintre cele mai populare produse de înfrumusețare pe tot parcursul anului. Acesta va da feței un efect sărutat de soare, adâncime sau dimensiune, bronz al pielii și o strălucire cu siguranță plină de farmec. Paleta Catrice Holiday Skin Bronze & Glow creează un ten bronzat cu doar câteva mișcări ale pensulei. Datorită texturii ușoare, moi, cu pigmentare ridicată, nuanțele bronzante și iluminatoare sunt foarte ușor de aplicat și de amestecat. Arăți ca și cum te-ai fi întors dintr-o vacanță pe tot parcursul anului.

Buze mai pline și strălucire ridicată

Catrice Plump It Up Lip Booster în nuanța de portocaliu Fake It Till You Make It este un must-have în acest sezon. Luciul de buze portocaliu va reîmprospăta tenul și îți va oferi buze pline, lucioase. Textura nelipicioasă, ușoară, este îmbogățită cu mentol, vitamina E și ulei de jojoba, este plăcută pe buze și are un efect de furnicături și răcire. Vârful gros și moale al aplicatorului îl face ușor de aplicat fără probleme.

Pe lângă o atingere plăcută pe piele, eșarfa mătăsoasă oferă și un detaliu sofisticat și chic combinațiilor noastre.

Puteți stiliza eșarfa în nenumărate moduri: ca bentiță, eșarfă, brățară, curea de geantă, top / top sau curea.

Găsiți Catrice HOLIDAY UP BOX în locațiile dm.

