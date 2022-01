Publicitate Viitorul orașelor și al fondurilor europene stă în oameni. UrbanizeHub pune în practică viziunea Comisiei Europene în România De Ringier Advertising, . Ultimul update Duminică, 02 ianuarie 2022, 18:08

UrbanizeHub a fost organizația aleasă de Comisia Europeană pe România, să implementeze un proiect prin care cetățenii să fie implicați în procesul de dezvoltare al orașelor prin fondurile europene. La nivel european au fost selectate 18 proiecte pentru a încuraja cetățenii și autoritățile să lucreze mai strâns împreună. Aceste proiecte au avut misiunea să contribuie la promovarea unei culturi a transparenței și a răspunderii. Fiecare proiect selectat a primit sprijin financiar pentru a-și implementa ideile și inițiativele inovatoare de participare cetățenească în domenii cum ar fi acordul ecologic european, dezvoltare durabilă, teritorială și locală, cooperarea la frontieră, monitorizarea civică și cetățenie activă. UrbanizeHub, condus de Graţian Mihăilescu, a fost una dintre cele 18 organizații selectate de Comisia Europeană, de pe întregul continent, prin care se doreşte implicarea cetăţenilor în politica de coeziune. “Noi am avut anul acesta două întâlniri mari la Brașov și la Oradea, în care am avut invitați primari, viceprimari, președinți de consilii județene, europarlamentari, reprezentanți ai unor ong-uri și cetățeni. Pe lângă problemele de dezvoltarea ale orașelor, pe care le-am discutat, am încercat să aducem Bruxelles-ul mai aproape, am încercat și am și reușit ca discuțiile importante, care se poartă doar la București sau la Bruxelles să le aducem și în alte comunități locale.