Aceasta editie aniversara aduce o noutate captivanta: Balkanik Street Fair va anima strada Uranus in weekend-ul 8 – 10 septembrie, transformand-o intr-o calatorie imersiva fascinanta in culturile si traditiile regionale, printr-un targ de artizanat reinterpretat, jam sessions, ateliere creative si multe alte activitati care vor insufleti una dintre strazile importante din vechiul cartier Uranus, unde odinioara locuiau mestesugarii si negustorii vechiului Bucuresti.

In Gradina Uranus, vor avea loc concertele de la scena mare a festivalului, expozitii, demonstratii mestesugaresti si ateliere creative, video mapping pe turnul de apa istoric, mese rotunde despre traditiile creative si activitati pentru toate varstele.

„Proiect co-finantat de Primaria Municipiului Bucuresti prin ARCUB in cadrul Programului Bucuresti acasa 2023.”

Artistii care vor urca pe scena mare a Balkanik Festival, editia X, sunt:

Ovidiu Lipan Tandarica si Fanfara din Zece Prajini (Romania)

Ovidiu Lipan Tandarica este un artist complex, fiind unul din protagonistii rock-ului romanesc. Jumatate din viata si-a petrecut-o in exil, in Germania, intorcandu-se pe meleagurile romanesti dupa Revolutie. Intors in tara, a inceput sa promoveze cultura muzicala romaneasca si armaneasca, prin realizarea mai multor albume diferite din punct de vedere stilistic. Compozitiile sale, „Natalis”, „Margareta”, „Ave Maria”, „Tango Toledo”, au devenit piese de referinta pentru genurile multi-etnice care convietuiesc in spatiul romanesc. Fanfara Shukar numita si „Speranta” (in limba romana) este o fanfara din satul Zece Prajini, Iasi, care s-a remarcat prin muzica cu tonalitati balcanice, stilul lor fiind asociat cu cel al lui Goran Bregovic. Drumul formatiei a capatat avant odata cu remarcarea ei de catre Speranta Radulescu, etno-muzicolog la Muzeul taranului Roman din Bucuresti, in editia din 1989 a Cantarii Romaniei.

PAPIERS DARMÉNIES cu Dan Gharibian (ex-Bratsch) (Armenia-Franta)

Inspirata de compozitiile muzicale traditionale ale Armeniei, Greciei si Turciei, Papiers dArménies traverseaza aceasta ruta care, de la est la vest, a inspirat multi poeti, pictori, si artisti. Cantecele populare armene din Achroughs se intersecteaza cu romantele din Anatolia si Georgia. Condusi de Dan Gharibian – fostul solist al grupului Bratsch! – muzicienii reinventeaza o mare Armenie, cu amintiri, chipuri si parfumuri ale copilariei. Ei povestesc, de asemenea, exilul in Grecia a mii de armeni care au sosit cu barca in anii 1920, care au populat cartierele sarace din Atena si Salonic. Acestia vibrau auzind sunetele muzicii Rebetiko, muzica mahalalelor unde se cantau exilul, suferinta si dragostea pierduta.

SMADJ BALKAN PROJECT (Franta-Tunisia)

Muzician parizian nascut in Tunisia, Jean-Pierre Smadja (Smadj) a crescut ascultand muzica orientala, braziliana, funk, soul si folk. In 2003, Smadj s-a alaturat maestrului percutionist Burhan Öçal pentru proiectul Burhan Öçal & The Trakya All Stars. Intre timp, Smadj a inregistrat propriile proiecte alaturi de alti virtuozi turci precum Savas Zurnaci si Orhan Osman, dar si cu DuOud („Sakat” alaturi de muzicianul yemenit Abdulatif Yagoub si „Ping Kong”). A realizat un proiect solo intitulat „Selin” alaturi de invitatii speciali Erik Truffaz si Talvin Singh; a compus coloana sonora, alaturi de Cem Yildiz, pentru filmul „Muro”; a dezvoltat un proiect amplu intitulat „oud after Smadj” alaturi de Natacha Atlas, Ibrahim Maalouf, Mehdi Haddab si Cem Yildiz. Pentru Balkanik Festival, Smadj contureaza un proiect in exclusivitate, alaturi de muzicienii Sylvain Barou si Ersoj Kazimov.

EXTRALISCIO (Italia)

Extraliscio este o trupa italiana produsa de Betty Wrong Edizioni Musicali, condusa de Mirco Miriani, un virtuoz multi-instrumentist. Filmul lor, „Extraliscio – Punk da Balera. Si ballerà finché entra la luce dellalba” (castigator al premiului SIAE pentru Talente Creative si al premiului FICE-Federazione Italiana dei Cinema dEssai in Mantova), produs in 2020 de Elisabetta Sgarbi, a fost distribuit de Nexo Digital in cinematografele italiene ca eveniment special. In acelasi an, trupa a compus cantecul oficial al celei de-a 103-a editii a Giro dItalia, intitulat „GiraGiroGiraGi”, si cele doua teme muzicale pentru evenimentul La Milanesiana, creat si regizat de Elisabetta Sgarbi: „Il ballo della Rosa”, o piesa instrumentala, si „Milanesiana di Riviera”. Extraliscio sunt inventatorii unei noi forme de muzica italiana dancehall.

KERMESZ A LEST (Belgia)

Imbinand emotia melodiilor balcanice si klezmer cu puterea rock-ului si metal-ului, KermesZ à lEst este o fanfara unica, de o vivacitate contagioasa. inarmata cu jachete din piele si legendarul lor spirit de petrecere, aceasta neo-fanfara post-punk transforma publicul intr-o mare de dansatori. Repertoriul lor unic este completat de interactiunile lor scenice amuzante, inspirate din spectacolele bizare si cabinetele de curiozitati, pentru a crea un spectacol exploziv, plin de dans si energie. De peste 10 ani, KermesZ à lEst vitalizeaza festivalurile de arta stradala si scenele festivalurilor din intreaga Europa.

PAULINA (Romania)

Paulina a urmat lectii de pian, de canto si de vioara, insa este tipologia de artista care se lasa ghidata de intuitie. Crescuta printre casete, aproape de lautari si oameni creativi, provine dintr-o familie de muzicieni in cadrul careia a invatat sa iubeasca viata prin arta, printre metalisti si printre lautari. Prin intreaga lume, Paulina cauta frumusetea din neconventional, cu inocenta si blandete. Paulina a devenit cunoscuta odata cu lansarea pieselor Fetita ta de milioane, Bucuresti sau Cantec de dor, compuse in stilul de inceput al anilor 90.

KRISTIJAN AZIROVIC ORCHESTRA (Serbia)

Orchestra Kristijan Azirović transforma fiecare concert intr-o sarbatoare. Cu arsenalul sau de instrumente de suflat si percutie, aceasta celebra fanfara sarba a castigat numeroase premii la Festivalul Fanfarelor de la Guča. Aceasta competitie aduna in fiecare an cele mai bune fanfare din Serbia si nu numai, si peste 300.000 de vizitatori in fiecare zi.

UFUK COsKUN & friends (Turcia-Romania)

Ufuk Coskun, muzician turc, locuieste in prezent la Istanbul si cinta de 20 de ani la baglama (saz), iar pasiunea pentru filozofia si sunetul acestui instrument a transmis-o prin concerte in majoritatea oraselor mari din Turcia si Germania. Prin muzica sa, el reda sentimentele predecesorilor sai necunoscuti si se afla intr-o continua descoperire a spectrului propriilor sale trairi. Pentru ca singurul limbaj cu adevarat universal e muzica, Ufuk ne invita sa facem impreuna o calatorie sonora in Anatolia. Vom face un popas atit la folclorul anatolian, cit si in inima propriului limbaj muzical al artistului. Vom asista la jonglari intre trecut si prezent si vom traversa un amalgam de emotii modelate de saz, percutie si chitara, impreuna cu Ufuk Coskun si invitatii sai din Bucuresti.

WENYHORA (Polonia)

Wernyhora este o trupa de world music din Sanok, castigatoare a Premiului I la Concursul de Muzica Traditionala la Festivalul „Nowa Tradycja” (2021), precum si a Premiului Principal si Premiului Publicului la Festivalul „Mikołajki Folkowe” (2020). In cautarea lor muzicala actuala, trupa se concentreaza in principal pe traditiile din zona de granita polono-ucraineana, in special muzica locuitorilor din Carpati (de la regiunea Lemko pana la Hutsul).

Balkanik Festival este un eveniment care si-a propus, inca de la prima editie, sa promoveze incluziunea, intelegerea si acceptarea altor culturi, prin muzica si alte arte, iar la cea de-a X-a editie, organizatorii au lansat Manifestul Balkanik, pentru a exprima valorile care contureaza evenimentul: „De 10 ani vedem binele in public. De 10 ani vedem multiculturalism – adica oameni care stiu versurile, chiar daca nu cunosc limba. De 10 ani vedem egalitate – pentru ca noi n-avem zona VIP. De 10 ani vedem curaj – pentru ca oamenii nu au nevoie de moda pentru a fi ei insisi. De 10 ani vedem comunitate – nu toata lumea se stie, dar se recunoaste. De 10 ani vedem incluziune – suntem festivalul la care toate tipurile de familii se simt ca acasa. De 10 ani vedem binele in public. De 10 ani suntem o comunitate – si facem petreceri de tinut minte. De 10 ani traim bucuria diversitatii. Bucuria ne defineste. Balkanik Festival.”Video Manifest Balkanik: https://www.youtube.com/watch?v=P2wzay2ZxLY

500 abonamente early bird sunt acum disponibile pe www.balkanikfestival.ro, la pretul de 90 lei. La epuizarea acestora, abonamentele vor costa 120 lei.

Website: https://balkanikfestival.ro/

Eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/1217197378977648

Instagram: https://www.instagram.com/balkanik_festival/

Balkanik Festival este organizat de Asociatia Culturala Metropolis si The Fresh, co-finantat de Primaria Municipiului Bucuresti prin ARCUB in cadrul Programului „Bucuresti acasa 2023”, cu sprijinul OSCAR Downstream, al Uniunii Armenilor din Romania, Institutului Italian de Cultura Bucuresti, Institutului Francez, Institutului Cultural Roman, Institutului Polonez, Coca-Cola, Aperol

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar poziţia oficiala a Primariei Municipiului Bucuresti sau ARCUB.

Parteneri media: Radio Guerrilla, IQads, Zile si Nopti, Carturesti, Ziarul Metropolis, Observator Cultural, life.ro, Revista Golan, Bookhub, Semne Bune, Capital Cultural, Happ.ro, Spotmedia, Infomusic, Best Music, Festivalism, mahmur.info, Traieste Muzica, Nine OClock, Romania Journal, Utopia Balcanica, Munteanu.

