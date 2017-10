Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „A spus că îmi va lua gâtul, dacă vreodată am să îl înşel, iar el apoi se va sinucide”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Gabriela. Situaţia mea ca femeie nu e una prea roz, motiv pentru care te rog mult să mă ajuţi cu un sfat, dacă poţi. De câteva luni bune sunt în divorţ. Nu am mai suportat jignirile, certurile zilnice şi chiar bătăile, chiar dacă aveam o căsnicie de aproximativ 18 ani. Menţionez că am doi copii, unul de 18 ani şi unul de 8 ani, cu actualul soţ. Între timp, prin intermediul unei prietene, am cunoscut un tip, care la prima vedere părea exact bărbatul de care aveam nevoie, în ciuda diferenţei de vârstă care ne desparte (eu am 38 ani, iar el 57). Spun că părea, pentru că lucrurile nu au fost exact aşa cum trebuiau să fie. Am aflat că e însurat, că are doi copii majori, drept urmare aflând lucrurile astea pe care el mi le-a ascuns, am vrut să pun capăt relaţiei. Dar el m-a căutat în continuare, îmi trimitea flori, îmi spunea că mă iubeşte şi că nu poate trăi fără mine şi că o să divorţeze de actuala lui soţie, cu care susţinea că nu mai are relaţii de ani buni. Eu l-am crezut şi am hotărât să-i acord a două şansă, dar în loc că lucrurile să meargă din ce în ce mai bine, dimpotrivă, au mers din ce în ce mai rău. Când l-am întrebat când va divorţa, să putem într-adevăr să fim o familie, m-a rugat să-i accord mai mult timp, pentru că un divorţ implică mai multe chestii,inclusiv partajul bunurilor care ar fi trebuit să le împartă cu actuala soţie.

Lunile au trecut, dar din păcate fără niciun rezultat. Mai rău, a început să se ferească de mine, primeşte mesaje sau diferite apeluri când efectiv pleacă, fără nici o explicaţie de lângă mine. Sau sunt zile în care nu mai dă niciun semn de viaţă sau are chiar telefonul închis. Şi ca lucrurile să meargă mai rău de atât, am aflat că el încă mai trăieşte cu actuala lui soţie şi mi-a spus că nu mai poate să divorţeze, cel puţin nu acum, pentru că între ei sunt nişte probleme care necesită timp. Pentru mine, toată această perioada a fost una extrem de grea, pentru că imediat după ce am intentat acţiunea de divorţ, am rămas fără serviciu, cu datorii la bancă, utilităţi(gaze,curent,cablu,internet,etc) sau au fost zile când nu aveam nici bani de pâine pentru copii, pentru că pe fostul meu soţ nu l-a mai interesat nimic, nici măcar copiii, şi a plecat de acasă, neajutându-mă în niciun fel, nici măcar pe copii.

Apoi, la scurt timp, a apărut această persoană în viaţa mea care m-a ajutat foarte mult atât sufleteşte, cât şi financiar. Dar cu toate astea simt că nu e ceea ce îmi trebuie, pentru că pe lângă faptul că e însurat, e foarte gelos şi posesiv, insistă să scot din lista de Facebook anumite persoane, pentru că i se pare lui îmi fac avansuri. Dar nu este aşa, sunt prieteni vechi pe care îi cunosc dinaintea lui şi ştiu ce fel de oameni sunt. Mai în glumă sau mai în serios, a repetat obsesiv de mai multe ori, după ce am făcut dragoste, că îmi va lua gâtul, dacă vreodată am să îl înşel, iar el apoi se va sinucide sau că eu voi fi a lui pe veci şi nici prin cap să nu îmi treacă vreodată să-l pararesc că ştiu ce va urma (astea au fost cuvintele lui).

De curând, am reuşit să mă angajez, tot el fiind cel care m-a ajutat, prin intermediul unor prieteni de-ai lui, dar fiind la început şi în plin divorţ, cheltuieli cu avocaţi, rate, restanţe la bancă, utilităţi neplătite,etc, deşi aş vrea să pun capăt acestei relaţii care îmi face rău, simt că nu pot,că îmi e frică să nu mă prăbuşesc pshic şi sufleteşte, dacă nu mai are cine să mă ajute. Îmi e teamă să mă despart de el şi pentru că îmi e frică de ceea ce a zis că va face în caz că ne vom despărţi.

Crede-mă că nu ştiu ce să fac sau ce hotărâre să iau. Ţi-aş rămâne profund recunoscătoare dacă mă poţi ajuta. Mulţumesc.