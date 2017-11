Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. ”După ce îi spuneam că vreau să încheiem relația, se întorcea la mine și mă ruga să-l iert”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Bună, Adela,

Sunt de doi ani într-o relație cu un băiat, de la început totul a fost tensionat, a fost cum s-ar spune ”dragoste cu năbădăi”. El era gelos fără motiv, apoi nu mă suna cu săptămânile, dar după ce îi spuneam că vreau să încheiem relația, iar se întorcea la mine și mă ruga să-l iert. În fine, am dus-o așa în primul an, apoi parcă s-a mai calmat un pic, parcă am intrat și noi într-un fel de ”normal”. Acum, am altă problemă: nu vrea deloc să facem dragoste, când mă apropii de el schimbă vorba, se preface că nu înțelege. Dacă încerc să comentez, se supără, zice că el mă iubește și mă dorește, că de ce nu am răbdare, dar… în final trec zilele și săptămânile și nu se întâmplă nimic. Ce mă sfătuiești să fac? Mulțumesc anticipat.