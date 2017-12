Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Fostul meu soț mi-a devenit amant”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Draga Adela,

Povestea mea nu seamănp cu alte poveşti pe care le citesc, dar tu ești foarte profesionistă și prin sfaturi vreau să mă ajuți te rog.

Povestea mea începe așa: Eu sunt o femeie de casa îngrijită, curată etc. Problema mea este soțul: ne certăm de multe ori din cauză că nu comunica și pe mine mă consideră tot timpul ultima roată de la căruță. Din cauza acestor certuri mereu provocate de el m-am îndepărtat foarte mult de el. Este un an jumate de când nu am făcut dragoste cu soțul meu pentru nu îmi dă acel ceva să mă simt femeie, nu doar în pat ci și în viața de zi cu zi. Pe lângă faptul că nu am încredere în el, mă trezesc anul acesta că are hepatita b. Știi și tu cum se transmite, iar pentru mine asta e o dovadă că a umblat și cu alte femei. Din cauza acestor probleme între timp mi-a devenit amant fostul meu soț. Îmi e foarte rușine de ce îți povestesc, dar asta e. Ne vedem rar, aproape la 2 luni, dar mă simt vinovată. Ca femeie nu eram de acord cu așa ceva, dar uite că viața mi-a mai dat o lecție. Așadar spune-mi te rog cam ce aș avea de făcut sau cum pot avea căsnicie liniştită. Sau dacă mai pot avea în condițiile pe care ți le-am spus mai sus.îţi Mulțumesc frumos!