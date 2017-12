De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Bună, Adela,

Mă numesc L. și am o poveste de dragoste foarte ciudată. Pe scurt, iubesc o femeie condamnată la închisoare pentru crimă. O cunosc pe Luminița (acesta nu este numele ei real) de 8 ani. M-am îndrăgostit nebunește de ea atunci și ea s-a îndrăgostit de mine. Ea era măritată, la acea vreme, cu un bărbat care o maltrata. Într-o zi nu a mai suportat bătăile și și-a ucis soțul cu un cuțit, atunci când acesta a vrut să o lovească. A fost condamnată la închisoare și s-a eliberat anul trecut. În tot acest timp, eu am așteptat-o și am suportat singurătatea, pentru că o iubeam a nebunie. După ce s-a eliberat, la câteva luni, și-a ucis verișorul cu o bâtă, un bețiv care i-a făcut mereu probleme, atunci când acesta a intrat în casa ei cu forța ca să ia niște lucruri despre care spunea că sunt ale lui (erau moștenite de iubita mea de la mama ei). Luminița a fost, din nou, condamnată și nu cred că se va elibera mai devreme de 10 ani. O iubesc la nebunie pe femeia asta cu un destin atât de tragic, dar ce să fac? 10 ani sunt o veșnicie, am 40 de ani acum, eu ce să fac cu viața mea? Rațional vorbind, ar trebui să-mi văd de viață, însă mă simt incredibild e legat de această femeie care, în mod ciudat, mi-a arătat (tocmai ea!) ce înseamnă să trăiești cu adevărat.