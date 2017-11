Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Pot face ceva să ne apropiem din nou?”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Și pe mine mă cheamă tot Adela și vreau sa îți cer un sfat în legătură cu o situație destul de delicată. Acum vreo 8 luni m-am despărțit de un băiat, Nicu. Deși aveam un an de relație, deja ne răciserăm unul față de altul, ne distanţasem, el nu mai era la fel de cald cu mine, nu cred că mai ținea așa mult la relația noastră. Într-o noapte ne-am certat rău, eu eram la mătușa mea și din cauza cuvintelor grele pe care mi le-a zis, am făcut șoc emoțional și am ajuns la spital. Mai apoi, a rămas tot la fel de distant, iar de ziua noastră a venit sa rezolvăm, dar eram prea secată pe interior ca să mai pot fi în stare să eman căldură sufleteasca și, pe când ne duceam acasă, a pus punct. A plâns și după aceea a plecat de tot. Eu, în tot acest timp, am știut că pe el îl iubesc. Ne-am întâlnit luni și mi-am dat seama că practic nu s-a schimbat nimic între noi, reflexele noastre sunt aceleași, doar concepția lui e modificată. Ce sa fac? Oricât as încerca să neg, îl iubesc! Între noi era ceva magic, o legătură spirituală extraordinară. Pot face ceva să ne apropiem din nou? El nu este genul care se mai întoarce la relațiile finalizate. Nu știu ce să fac.