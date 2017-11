Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. ”…totul dintr-o prostie făcută la beție”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Buna, Adela,

Mă numesc M. și am mare nevoie de sfatul tău. Pe scurt, sunt căsătorit de patru ani, iar relația mea cu soția este foarte bună. Este o femeie extraordinară, pe care, din păcate, am înșelat-o o singură dată, în urmă cu aproape trei luni, în timpul unui teambuildind. Evident, cu o colegă de muncă. Eram beat, nici nu mai contează. Colega mea de muncă a rămas însărcinată și mi-a spus că vrea să facă avort, pentru că nu vrea să crească singură un copil, că pentru ea este importantă și cariera, că are doar 24 de ani (eu am 30). Mi-a spus că ar păstra copilul doar dacă noi doi am deveni un cuplu, ca să fie sigură că nu va crește singură copilul. Eu n-aș vrea ca ea să facă un avort, din motive mai mult religioase, însă n-aș vrea sub nici o formă să mă despart de soție și nici să mă cuplez cu această colegă al cărei caracter nu-mi place deloc. Nici măcar n-aș vrea ca soția să afle că am înșelat-o, pentru că mi-e teamă că s-ar alege praful de căsnicia noastră. Mă simt, dintr-o dată, supraresponsabilizat, totul dintr-o prostie făcută la beție, și efectiv nu știu ce să fac. Ajută-mă cu un sfat. Mulțumesc!