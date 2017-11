Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Bărbatul cu care am încheiat relația de acum 2 ani încă nu mă lasă în pace”

Sunt Diana și îți scriu pentru că mă aflu într-o situație delicată: Sunt la a doua relație serioasă din viața mea, și sunt mulțumită și împăcată cu această relație. Însă, problema este că bărbatul cu care am încheiat relația de acum 2 ani încă nu mă lasă în pace. Mă caută, încearcă să îmi iasă în cale, îmi dă telefon la serviciu, la părinți și la prieteni și închide. Când mă întâlnește pe stradă, întâmplător zice el, încearcă să mă convingă că încă mă iubește. Eu nu-l mai iubesc și chiar am început să mă tem de el. Problema este că încă nu i-am spus încă actualului meu iubit despre toate astea și nu știu dacă este bine să o fac sau să încerc să rezolv eu singură problema. Ce mă sfătuiești?

Dragă Diana,

Ce reacţie are fostul tău atunci când te vede împreună cu actualul? Are curaj să te salute, măcar? Poate că el nu e conştient că tu eşti cu altcineva, poate dacă te-ai afişa mai mult cu actualul, ar începe să înţeleagă că e în plus. Cu prima ocazie când te mai abordează, spune-i că ceea ce face el se numeşte hărţuire şi că îl poţi reclama la poliţie dacă nu se potoleşte. Acelaşi discurs să i-l ţii şi la telefon, atunci când te sună pe tine, şi să le spui şi colegilor de serviciu, părinţilor şi prietenilor să-i spună la fel. Mai devreme sau mai târziu să sperăm că se va potoli. Dacă nu, atunci poţi chiar să treci la fapte şi să-l reclami la poliţie. Eventual, îi mai poţi adăuga şi că nu-l mai iubeşti şi că acum ai pe altcineva. Dacă trece la ameninţări, atunci chiar că ai motive să mergi la poliţie. Cât despre întrebarea dacă e cazul să afle şi noul prieten despre el, nu te grăbi. Numai dacă se ajunge la scene pe stradă sau dacă se nimereşte să răspundă el la telefon îi poţi spune cine este, dar fără prea multe detalii. N-are rost să-i dai motive să se simtă ameninţat, dacă spui că relaţia voastră merge bine.