Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Iubitul meu nu a încheiat relația cu fosta lui iubită”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună, Adela,

Mă numesc Georgiana, am 20 de ani. Acum 8 luni am cunoscut un băiat, timp de 6 luni am fost buni prieteni, iar de 2 luni suntem împreună. Pe scurt, iubitul meu nu a încheiat relația cu fosta lui iubită.

Când l-am cunoscut, el a zis că e singur, după care am aflat fără să vreau că are o relaţie. Bineînţeles că i-am zis, iar el a spus că nu vrea să mai aibă nimic de a face cu faţa respectivă.

Acum două luni a zis să mergem la o nuntă şi bineînţeles că am acceptat, iar de atunci am fost împreună. Eu l-am întrebat dacă mai are vreo legătură cu acea fată şi el mi-a zis că nu. După aceea mi-a recunoscut că mai vorbeşte cu ea, că nu vrea să o rănească şi vrea să o facă să renunţe singură şi să nu îl mai caute ea.

Ea a intrat pe Facebook-ul meu şi m-a întrebat cacă am vreo treaba cu el. Eu i-am spus, după acest episod, că dacă e fericit cu ea, să mă lase pe mine şi să stea cu ea, pentru că nu vreau să sufăr, ci îmi doresc doar să fiu fericită.

Cu toate acestea, el îşi petrece mult timp cu mine, iar eu nu ştiu ce să mai cred acum. Tu ce mă sfătuieşti, să continui sau să renunţ?