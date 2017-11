Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „De când am născut, eu și soțul meu abia mai avem timp de relaţii sexuale”

Draga mea,

Poate nu te-ai gândit, dar situația pe care o descrii are și o parte foarte bună. Faptul că tu și soțul tău aveți un obstacol în calea relațiilor intime vă face să fiți cam în aceeași postură cu niște adolescenți pe care părinții nu îi lasă să se întâlnească. Psihologic, asta vă face să fiți și mai uniți, iar dorința voastră sexuală se menține puternică, în pofida faptului că sunteți tot timpul împreună și, cel mai probabil, dormiți în același pat de ani și ani. Alte cupluri, care sunt libere să facă dragoste când doresc, se plictisesc în această situație, pe când voi nu. Din acest motiv, puteți să fiți recunoscători copiilor, pentru că vă ajută să aveți o relație mereu proaspătă. Acum, depinde de abilitatea voastră să găsiți acele momente când toată lumea doarme sau are altă treabă, pentru a vă bucura și voi de clipele voastre de intimitate. Dacă totuși nu se poate, atunci sunteți nevoiți să recurgeți la ajutoate exterioare, cel puțin temporar. Asta presupune să găsiți o persoană de încredere cu care să lăsați copiii măcar o zi pe lună, în care pur și simplu vă luați liber și plecați. Spre exemplu, într-o sâmbătă, plecați dimineața și vă întoarceți seara sau chiar a doua zi. Vă duceți undeva la munte, vă închiriați și o cameră, vă și plimbați, vă și bucurați de voi. Trebuie însă să găsiți acea relaxare care să vă țină la distanță de inhibiții. Să nu plecați cu gândul: ”acum gata, trebuie s-o facem, orice ar fi” – să nu vă treziți că nu mai puteți. În general, încercați să vedeți partea bună în orice situație, să nu o luați în tragic și chiar să glumiți foarte mult în legătură cu lucrurile care vă stresează. Dacă reușiți să râdeți cu lacrimi de o problemă, e ca și rezolvată.