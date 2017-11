Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „M-am îngrășat 15 kg în ultimele 12 luni, iar iubitul meu îmi reproșează felul în care arăt”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună, Adela,

Numele meu este Silvia. Am mare nevoie de ajutorul tău. Sunt împreună cu prietenul meu de aproape 4 ani. De un an, însă, lucrurile între noi au început să se schimbe. Mai exact, în urmă cu un an, mi-am pierdut mama. Pe fondul depresiei, am început să mă îngraş (am luat 15 kilograme în ultimele 12 luni). De când am început să pun pe mine, relaţiile intime dintre noi au început să se rărească, iar nu pot pune asta decât pe seama schimbărilor suferite de corpul meu. Mai mult, sunt zile în care îmi reproşează direct felul în care arăt. Când mă îmbrac cu o rochie şi-mi spune lucruri de genul „nu vezi că nu te mai încape” sau „dacă ai fi fost şi tu cu 10 kilograme mai slabă, poate îţi stătea mai bine”. Lucruri care mă dor, dar nu ştiu cum să i le spun… Cum crezi că ar trebui să procedez?