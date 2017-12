Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Vrem să ne mutăm împreună, dar am un câine și el e alergic”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela,

Mă numesc Liliana, am 26 de ani şi sunt într-o relaţie de 2 ani cu un tip. Ne înţelegem de minune, dar locuim separat, eu singură, în chirie, el în chirie cu un prieten. Tot vorbim de câteva luni să ne mutăm împreună şi chiar am găsit acum câteva săptămâni un apartament foarte drăguţ, în care să locuim, preţul super ok, dar…avem un mic impediment. Poate o să pară penibil ce îţi spun. În urmă cu câţiva ani, când m-am mutat în Bucureşti, l-am luat cu mine şi pe câinele, Maxi, pe care îl am încă de când eram mică. Asta pentru că m-am ataşat foarte mult de el şi mi-a fost tare greu să mă despart de el. Când am început cu prietenul meu discuţiile legate de mutatul împreună, i-am zis şi de faptul că vreau să-l aduc şi pe Maxi cu mine. Doar că el nu prea este de acord, pentru că este alergic la câini. Face crize foarte urâte când e în preajma vreunuia. Daca m-aş muta cu câinele, ar însemna să îl oblig o viaţă întreagă la pastile anti alergice, dar pe de altă parte, nici nu mă pot despărţi de acest animal pe care îl iubesc ca pe un membru al familiei. Din cauza asta, toate discuţiile noastre legate de mutatul împreună au cam intrat într-un impas. Şi îmi este teamă să nu ajungem la finalul relaţiei din cauza asta. Ce aş putea să fac?