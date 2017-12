Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Mi-am lovit soția. Cum să fac să îmi repar greşeala?”

Dragă Adela,

Sunt căsătorit de 12 ani şi împreună cu soţia mea avem un copil, o fetiţă, de 8 ani. Am avut până acum o căsnicie normală, cu bune şi cu rele, cu certuri, ca în orice căsnicie, dar şi cu foarte multe momente fericite, mai ales de când s-a născut fetiţa. Însă recent am făcut o mare prostie, care s-ar putea să mă coste căsnicie şi relaţia cu fetiţa. Ce s-a întâmplat: ne-am certat, într-o seară, dintr-un motiv prostesc, pe care nu-l detaliez. Ideea e că ne-am aprins amândoi în timpul discuţiei, iar eu, obosit şi sătul de ceartă, de ţipete, încercând să opresc discuţia cât mai repede, am lovit-o. Nu tare, dar nu se aştepta să o ating, s-a ferit, s-a dezechilibrat, a căzut şi s-a lovit de un scaun. Slavă Domnului, nu s-a lovit rău, dar a început să plângă foarte tare şi să ţipe la mine, iar fetiţa, care a văzut toată scena, a început şi ea să plângă.

Au trecut două săptămâni de atunci, nu e zi în care să nu regret şi să nu-i cer iertare pentru ce am făcut, şi ei, şi fetiţei. Însă niciuna din ele nu vrea să mai vorbească cu mine. Acum câteva zile, ea mi-a zis că o să ia fetiţa şi o să se mute la sora ei, pentru că are nevoie de timp să se gândească ce vrea să facă mai departe cu relaţia noastră. Sunt disperat, nu vreau să o pierd, dar nu ştiu cum aş putea să repar imensa greşeală pe care am făcut-o faţă de ea. Şi îmi este teamă că fetiţa va rămâne mult timp cu această amintire urâtă şi nu se va mai uita la mine niciodată ca înainte. Cum să fac să îmi repar greşeala şi să fie totul ca înainte?