Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Vreau să mă despart de prietenul meu, dar tocmai am aflat că sunt gravidă!”

Bună, Adela

Am o problemă foarte gravă și nu știu cu cine să mă sfătuiesc. Sunt cu prietenul meu de opt ani, și deja relația noastră scârțâie rău. Ne-am separat de câteva ori, dar până la urmă n-am rezistat și ne-am împăcat de fiecare dată. Acum două luni ne-am certat atât de tare, încât n-am mai vorbit o lună. Până într-o seară, când ne-am întâlnit și am hotărât să ne mai dăm o șansă… Evident că, după ce ne-am apropiat din nou, am ajuns la aceeași concluzie: relația noastră nu mai merge, nu ne mai iubim și nu mai putem continua așa… Problema e că, după ”împăcarea” noastră, eu tocmai am descoperit că sunt gravidă! Îmi doresc foarte mult un copil, dar nu știu dacă mai vreau să rămân în relație cu tatăl lui. Încă nu i-am spus, nu știu ce să fac, să păstrez copilul sau să-l avortez? Te rog, dă-mi un sfat.