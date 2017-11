Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Când suntem împreună este ok, dar când ne întoarcem fiecare la casa lui, parcă intră într-o muțenie totală”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Am 38 de ani și anul trecut am divorțat, după o relație lungă și dureroasă. De vreo patru luni, am întâlnit un bărbat de 40 de ani, singur, care n-a fost niciodată căsătorit și nu are niciun copil. Am început o relație, totul pare minunat. Când suntem împreună este ok, dar când ne întoarcem fiecare la casa lui, parcă intră într-o muțenie totală. Aproape că nu mă sună niciodată, sau nu am eu niciodată răbdare să mă sune el… mult prea târziu decât aș putea eu să suport. Când îl sun, pare că se bucură. Ne întâlnim mai mereu la inițiativa mea, când mă întreabă ce planuri avem pentru zilele următoare e eveniment. Nu știu, cu toate că îmi place foarte mult de el, ceva e ciudat la el. Prea e absent și n-are nicio inițiativă, nu știu dacă să mă implic mai mult în această relație sau nu. Tu ce părere ai?