Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Am cedat avansurilor făcute de o fată, proaspăt angajată la firmă”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Dragă Adela,

Mă numesc Mircea, am 28 de ani. Sunt logodit de 3 ani şi jumătate, iar anul viitor, în vară, este programată nunta. Pe Ana, logodnica mea, am cunoscut-o în urmă cu 5 ani, la locul de muncă. Acolo ne-am îndrăgostit unul de celălalt şi acolo am început relaţia. Totul a fost perfect în relaţia noastră până spre finalul anului trecut. S-a întâmplat la petrecerea de Crăciun a firmei unde lucrăm, când, ameţit de câteva pahare pe care le băusem, am cedat avansurilor făcute de o fată, proaspăt angajată la firma. Problema e că au fost câţiva colegi ai noştri care au văzut scenele un pic prea intime între noi. Ţin să precizez că Ana nu a venit atunci la petrecere, pentru că era plecată într-o deplasare, trimisă de şeful nostru.

A doua zi, mi-am făcut apariţia la locul de muncă şi a trebuit să suport mustrările colegilor. Mi-a fost foarte ruşine de mine în momentele acelea. Mi-au promis că nu-i vor spune nimic Anei despre ce s-a întâmplat atunci, dar că nu ar trebui să ţin secret ce s-a întâmplat în seara aceea, dacă vreau ca viitoarea noastră căsnicie să funcţioneze. Însă eu nu am vrut să-i spun, pentru că mi-a fost foarte teamă că va rupe relaţia. Aşa că am tăcut. Iar ce s-a întâmplat în seara aceea la petrecere a rămas un secret, până acum câteva săptămâni când unul din colegii care au fost martori la scenă i-a mărturisit Anei totul. A ieşit un foarte mare scandal, chiar la birou, sub privirile tututor oamenilor care erau în ziua aceea la serviciu. Ana nu s-a putut abţine în ziua aceea şi s-a năpustit asupra fetei în faţa căreia cedasem în seara cu pricina şi i-a dat două palme. Aşa cum probabil intuieşti, şefii noştri nu agreat deloc scena şi au suspendat-o pe Ana două săptămâni, i-au făcut raport şi i-au spus că la următoarea abatere disciplinară, îşi va pierde jobul.

Eu, din ziua aceea, nu mai sunt acelaşi om. La birou lumea a început să mă evite, iar acasă, Ana abia mai vorbeşte cu mine. Nu am curaj să o întreb ce se va întâmpla cu noi mai departe. Nici cu pregătirile pentru nuntă nu ştiu ce se va întâmpla. Nici măcar dacă va mai exista vreo nuntă în vară. Simt că am pierdut totul şi nu ştiu ce să fac în situaţia asta. Aş aprecia orice răspuns mi-ai da. Mulţumesc anticipat.