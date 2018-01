Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Cred că m-am însurat cu `Hitler`!”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Cred că m-am însurat cu ”Hitler”! Nu-mi vine să cred că fata aceea liniștită și slăbuță pe care am cunoscut-o acum patru ani s-a transformat în această matroană veșnic nemulțumită, care mă sufocă și mă ține sub papuc necontenit. Vrea să știe tot ce fac, cine îmi trimite mailuri și cine îmi dă like pe facebook. Vrea să-i dau toți banii pe care îi câștig – ”pentru casă”, nu pentru altceva. Nu am voie să-mi cumpăr nici măcar o revistă fără să-i spun ei, și trebuie să-i cer bani – banii mei! – pentru asta. Mă simt ca un școlar imbecil, sunt deprimat, nu mai am chef să fac nimic, nu m-aș ridica din fața televizorului, dar tot timpul e cu gura pe mine: s-o ajut să facă mâncare, să duc gunoiul, să dau cu aspiratorul, că oricum nu sunt bun de nimic etc. Mai nou, i s-a năzărit că vrea copil, și cum ne băgăm în pat se dă pe lângă mine, însă eu nu reușesc nici măcar să intru în erecție, darămite să mai fac și altceva. Bineînțeles, de aici alte motive de scandal. Aș divorța și mâine, dar când mă gândesc la ce scandal o să am, îmi vine să fug în lume și să nu mă mai întorc. Spune-mi, Adela, ce să fac?