Adela vă sfătuiește în sex și iubire. ”Am crezut că o să fie lângă mine mereu, așa cum am făcut și eu când i-a fost greu”

Bună ziua!

Vă scriu cu mare durere şi dezamăgire în suflet! Eu am un băiat dintr-o căsnicie eşuată. Băiatul nu îşi cunoaşte tatăl. Acum 5 ani am cunoscut un băiat de care m-am îndrăgostit şi i-am fost aproape cât i-a fost extraordinar de greu…am uitat de mine şi l-am pus pe el pe prim plan….Ne-am căsătorit şi, când a ajuns momentul să locuim împreună, relaţia noastră a început să scârţie…

Am trăit vreo 2-3 dezamăgiri foarte foarte mari şi am rămas foarte marcată.

E un soţ bun…atent…nu am prea multe de reproşat în privinţa asta,dar cu băiatul meu nu are răbdare. Au două zile bune, 10 rele.Am rămas însărcinată şi avem o fetiţă împreună. Este „un tată excepțional”, care o adoră, dar băiatul meu rămâne doar al meu….îl ceartă pentru aproape tot ce face. Băiatul meu e foarte rebel …are 11 ani şi deja nu mai pot cu el…Eu am crezut că-i lipsete un tată şi că o să ne fie bine, dar nu este deloc așa.Modul cum se comportă cu el m-a răcit foarte mult de soţ. El tot timpul îmi reproşează că nu mai sunt că înainte…că nu mai suportă să stea lângă mine şi băiat pentru că suntem foarte complicaţi.Băiatul nu ştie să fie iubitor cu el…pentru că nu îi oferă iubire, iar tatăl se plânge că băiatul nu îl suportă! Ce mă fac??? Un soţ bun …un tată minunat dar doar pentru fata noastră!!

Am crezut că o să fie lângă mine la greu, cum am procedat eu cu el…dar observ că deja nu ştie cum să scape de noi sub pretextul că se simte „un nimeni” în faţa noastră!

Va îmbrăţişez şi mulţumesc mult!