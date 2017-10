Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. ”Cum îl pot susţine mai mult pentru a umple această prăpastie dintre noi?”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Bună, Adela,

Am 38 de ani şi în luna martie a acestui an am cunoscut un bărbat deosebit din acelaşi oraş cu mine, de naţionalitate irlandeză. După o dragoste frumoasă de doar 4 luni de zile bazată pe sinceritate şi respect, am rămas însărcinată.

Iniţial discutaserăm amândoi despre dorinţa de a forma o familie, având în vedere seriozitatea şi responsibilitatea amândurora. El mai are un băieţel de 7 anişori pe care îl susţine financiar, faţă de care este foarte ataşat şi pe care îl vizitează des în urmă divorţului de fosta soţie.

Eu sunt profesor de liceu şi am o stare materială destul de bună, un motiv în plus să păstrez şi să susţin copilul nostru, chiar şi fără aportul tatălui. Îmi doresc totuşi foarte mult că acest copil să fie iubit şi să crească alături de tatăl lui biologic, lucru pe care i l-am mărturisit ulterior şi partenerului meu.

Revenind totuşi la sarcina pe care o port cu mare grijă şi dragoste, nu s-a dovedit a fi chiar o bucurie pentru partenerul meu. S-a îngrijorat că nu îşi poate permite să susţină financiar copilul şi moral pe mine, având în vedere serviciul lui dificil şi distanţă considerabilă dintre locuinţele noastre.

Mai mult, „dragostea” parcă s-a evaporat din sufletele amândurora la aflarea veştii că voi păstra sarcina. Sufletul meu s-a schimbat deoarece m-a durut enorm reacţia lui faţă de decizia mea, iar al lui s-a răcit deoarece dorea să avortez. Mi-a mărturisit că înţelege ceasul meu biologic şi dorinţa de a avea o familie, şi că „nu va mai cunoaşte o faţă că mine”, dar în acelaşi timp nu vrea să îşi ia angajamentul de a schimbă serviciul că să vină mai aproape de mine şi să formăm o familie împreună.

Cum pot salva această relaţie? I-am spus că nu-mi doresc decât dragostea lui faţă de mine şi de copil, iar el din cauza serviciului mi se propune că „tată de weekend” cu participare financiară moderată, lucru care pe mine nu mă interesează. După ce i-am cerut înapoi cheile de la apartamentul meu, s-a decis totuşi aplice la alte joburi şi să facă anumite cursuri de calificare, dar nu am încredere că face acest lucru din dragoste sau doar din responsabilitate. Cum îl pot susţine mai mult pentru a umple această prăpastie dintre noi?