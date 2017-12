Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Cum aș putea să-i spun că-l părăsesc pentru că nu este potent, dar fără să-l rănesc”

Bună, Adela,

Numele meu este Alexandrina și am 28 de ani. Am o relație de cinci ani cu un bărbat pe nume Vlad, împreuna cu care am o fetiță. De un an, am și un amant, Ionică, un tip care ma satisface din toate punctele de vedere, spre deosebire de tatăl fiicei mele. Vlad îmi oferă tot și îmi face toate poftele, însă nu mă satisface la pat, acesta fiind și motivul pentru care m-am decis să îl înșel. Acum, aș vrea să îl părăsesc, însă știu că ar suferi enorm, mai ales dacă i-aș spune care este motivul. Te rog sa ma ajuți cu un sfat despre cum aș putea să-i spun că-l părăsesc pentru că nu este potent la pat, dar fără să-l rănesc.