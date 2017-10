Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „De când am rămas însărcinată, în afară de umilințe, înjosiri, vorbe murdare, nu am auzit nimic altceva”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela.

Am nevoie de un sfat. L-am cunoscut pe soțul meu în 2004, după 4 ani ne-am căsătorit. Totul a fost bine până în 2010 când am rămas însărcinată, de atunci în afară de umilințe, înjosiri, vorbe murdare, urâte, nu aveam nume în fața lui, nu am auzit nimic altceva, mă maltrata psihic, am ajuns să îmi fie rușine să mai vorbesc cu oamenii, să nu mă pot uita in oglindă. Nu înțeleg nici acum motivul schimbării lui. Până anul trecut când am plecat cu copilul din România că nu am mai rezistat. M-am angajat, a fost greu la inceput, dar m-am obișnuit. În tot acest timp el mă suna să mai încercăm odată pentru copil. Copilul încă vroia să stea cu amândoi și pentru că îmi era milă de el si de copil m-am intors la el. Doar că nu sunt fericita deloc.

În urmă cu câteva luni am cunoscut alt barbat și îl iubesc cred și el mă iubeşte (mi-a demonstrat de foarte multe ori ). Cu toate că m-a rugat de multe ori să nu mă intorc, am făcut-o, acuma regret. Nu știu cum să fac să nu rănesc pe nimeni. Mi-e milă și de soțul meu, cu toate că nu ar merita, dar nu suport să stau lângă el, nu suport să mă atingă,

Chiar nu știu cum să ies din asta. Și, da, soțul meu s-a schimbat, dar prea târziu. Am crezut că o să pot cu asta, să stau din nou cu el, dar nu pot, e greu, am ajuns la capătul puterilor. Să plec iar, m-aș simți vinovată că nu aș avea posibilitatea de a-i oferi copilului ceea ce el îi oferă, chiar nu știu ce și cum să fac

Am nevoie de un sfat și nu am la cine să îl cer, simt că nimeni nu mă înțelege. Toată lumea îmi spune: „,crezi că altul e mai bun ?Toți sunt la fel”.