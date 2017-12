Adela vă sfătuiește în sex și iubire. „Din cauza bătăii pe care am încasat-o de la fostul, nu pot să mă mai apropii de cineva sufletește”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Adela, specialista noastră în probleme de cuplu, îți stă la dispoziție.

Bună Adela,

Mă numesc Mihaela și am o mare problemă. După o traumă din anul 2010, care s-a lăsat din păcate cu o intervenție chirurgicală destul de complicată la coloana cervicală, cauza fiind bătaia pe care am încasat-o de la fostul meu, din păcate și din nefericire nu mai pot să mă mai apropii de cineva sufletește. Mi-e teamă să mai fiu cu un bărbat să trăiesc în casă cu el. În plus, nu stiu care este motivul, însă care chiar daca îmi place de un bărbat, nu mă pot simți bine în timpul actului sexual. Mulțumesc.