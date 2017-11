Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „După două sarcini pierdute, a devenit mamă. Acum simt invidie că nu sunt eu cel cu care și-a construit o familie”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Numele meu este Radu. Am fost căsătorit până acum 2 ani cu o fată, pe care am considerat-o (și încă o consider iubirea vieții mele). Ne-am căsătorit acum 8 ani și ne-am dorit foarte mult să avem o familie numeroasă. Ea a rămas însărcinată de două ori, însă de fiecare dată a pierdut sarcina. Ambele pierderi au fost devastatoare, însă după a doua sarcină pierdută, parcă totul s-a rupt între noi. S-a răcit de mine, ne-am îndepărtat, eram ca doi străini care împărțeau același cămin. A durat un an de la a doua sarcină pierdută până am decis că este mai bine pentru amândoi să punem capăt căsniciei. Ea, la câteva luni, a cunoscut pe altul și și-au refăcut viața. S-au căsătorit la scurt timp după ce au început relația, iar în urmă cu câteva luni, s-a întâmplat miracolul: după două sarcini pierdute, a devenit mamă. Am aflat de asta recent, iar acum sunt un pic devastat. Nu mă gândesc decât la cât de mult mi-am dorit să întemeiem o familie împreună, iar acum ea a reușit, numai că fără mine… Simt bucurie, pentru ea, dar în același timp, invidie, că nu sunt eu cel cu care și-a construit o familie. Și știu că nu e bine să fiu invidios, dar nu pot scăpa de sentimentul ăsta. Ce să fac?