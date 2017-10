Adela vă sfătuieşte în sex şi iubire. „El e căsătorit, cu 2 băieţi, eu căsătorită, cu 2 fete. Îmi spune să plecăm într-o zi, dar ce se întâmplă cu ce las în urmă?”

De când lumea și pământul, sexul şi, mai ales, iubirea generează bătăi de cap şi încurcături, căci mintea nu se pune cu inima sau cu instinctele primare. În cea mai mare parte a situaţiilor create, un sfat sau simpla rostire a problemei pot aduce rezolvări. Pentru asta există Adela, gata să te asculte şi să te ajute să vezi lucrurile mai clar.

Dragă Adela,

Mă numesc Aurelia am 38 de ani şi sunt căsătorită de 22. M-am căsătorit devreme cu un om pe care nu îl iubeam, dar despre care credeam la acea vreme credeam că e omul care mă va ajuta să scap de familia pe care o aveam. Aşa credeam că e mai bine, deşi am regretat mereu. Dar am luat totul aşa cum credeam eu că e mai bine, pentru că omul acesta mă iubea în felul lui şi o să înţelegi de ce zic asta.

Era totul ok în ochii altora, deşi mama la început vedea că eu nu mai eram aceeaşi de altă dată. Soţul meu este mai mare ca mine cu 9 ani, e un om pentru care nevoile lui personale sunt prioritare, apoi vin restul, de accea am spus că mă iubeşte în felul lui. Avem 2 fete, una de 19, alta de 16 ani, ne-am făcut case, eu făcând tot ce e omenesc pentru ei, pentru că aşa am fost educată. Niciodată nu mă plângeam de nimic. Acum 13 ani am plecat din ţară în Italia, copiii erau mici şi au rămas cu mama pentru 2 ani. Abia acum începe povestea.

Aici, în Italia, am cunoscut un bărbat de care m-am îndrăgostit de la prima vedere, la fel şi el. Nu ne ştiam poveştile de viaţă, dar fiind colegi de serviciu, lucrurile au evoluat rapid. El fiind căsătorit, cu 2 băieţi, eu căsătorită, cu 2 fete, soţia lui în România, soţul meu cu mine. La început ne iubeam şi asta conta pentru mine, simţeam ce e dragostea. Aşa m-am trezit amanta unui om pe care îl iubesc. Însă nu vreau să-ţi povestesc cum mă chinui să le port pe umeri, simt că nu mai pot psihic fizic, în nici un fel. Nu vreau să sufere nimeni şi nu ştiu cum să gestionez situaţia care între timp a devenit grea. Am făcut 3 avorturi de care nu ştie nimeni. Mă simt groaznic. Amantul îmi spune să plecăm într-o zi, dar ce se întâmplă cu ce las în urmă? Nu mai am putere. Da-mi, te rog, o rezolvare. Eu nu o găsesc.